Вона переконана, що відкритість Її Високості про її хворобу підвищить обізнаність громадськості про онкозахворювання. Крім того, герцогиня у своїй заяві зазначила, що родина допомагає Кетрін одужати.
До теми 8-річна дівчинка, яка перемогла рак, щемливо підтримала Кейт Міддлтон
Як Сара Фергюсон підтримала Кейт Міддлтон
Герцогиня Йоркська опублікувала допис в якому зазначила, що всі її думки та молитви з принцесою Уельською.
Я знаю, що вона буде оточена любов'ю своєї сім'ї й всі моляться за найкращий результат. Як людина, яка останніми місяцями сама боролася з раком, я сповнена захоплення тим, як вона публічно розповіла про свій діагноз, і знаю, що це принесе величезну користь для підвищення обізнаності,
– підкреслила дружина принца Ендрю.
Хто ще підтримав Кейт Міддлтон
- Американська акторка Шеннен Догерті, яка має 4 стадію раку, висловила своє захоплення мужністю Кетрін.
- Перша леді України Олена Зеленська поширила допис в підтримку Кейт, де побажала Її Високості швидше одужати.
- Король Чарльз III пишається, що його невістка сміливо поділилася своїм діагнозом з громадськістю. Він підкреслив, що підтримує її та перебуває з нею на постійному зв'язку.
- Принц Гаррі та Меган Маркл також висловили свої найкращі побажання Кетрін. За словами інсайдерів, подружжя навіть приватно зв'язалося і поспілкувалося з принцом і принцесою Уельськими.