Вона переконана, що відкритість Її Високості про її хворобу підвищить обізнаність громадськості про онкозахворювання. Крім того, герцогиня у своїй заяві зазначила, що родина допомагає Кетрін одужати.

До теми 8-річна дівчинка, яка перемогла рак, щемливо підтримала Кейт Міддлтон

Як Сара Фергюсон підтримала Кейт Міддлтон

Герцогиня Йоркська опублікувала допис в якому зазначила, що всі її думки та молитви з принцесою Уельською.

Я знаю, що вона буде оточена любов'ю своєї сім'ї й всі моляться за найкращий результат. Як людина, яка останніми місяцями сама боролася з раком, я сповнена захоплення тим, як вона публічно розповіла про свій діагноз, і знаю, що це принесе величезну користь для підвищення обізнаності,

– підкреслила дружина принца Ендрю.

Хто ще підтримав Кейт Міддлтон