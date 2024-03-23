Як виявилося, монарху та його дружині заздалегідь повідомили про стан здоров’я принцеси Уельскої. Подружжя знало і про плани Міддлтон випустити відеозвернення.

Цікаво Кейт Міддлтон хвора на рак: принцеса проходить хіміотерапію

Реакція короля Чарльза ІІІ на хворобу Кейт

Король дуже пишається тим, що принцеса не побоялася та насмілилася розкрити свій діагноз на широкий загал. Ба більше, він підтримує з нею "найтісніший контакт" та усіма силами підтримує її.

Король і королева продовжать пропонувати свою любов і підтримку всій родині в цей важкий час,
– заявив король Чарльз ІІІ.

Хто ще з родини відреагував на розкриття діагнозу Кейт

  • Принц Гаррі та Меган Маркл заявили, що зичать принцесі Уельській насамперед сил та здоров’я. Водночас, як виявилося, подружжя "гадки не мало" про захворювання ЇЇ Високості, але вже "приватно" зв'язалося з принцом і принцесою Уельськими.
  • Джеймс Міддлтон, брат Кейт Міддлтон, опублікував пост з архівними фото Кейт за годину до розкриття її діагнозу. Він пообіцяв, що "він і цього разу з нею підніметься на вершину".