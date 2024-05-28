Може не з'являтися на публіці до кінця року, – інсайдери шокували подробицями про Кейт Міддлтон

Громадяни Великої Британії й не лише, активно слідкують за самопочуттям Кейт Міддлтон, яка бореться з раком. Тепер джерела, близькі до королівської родини, поділилися новими подробицями про її стан.

Зокрема, вони розповіли про те, чи повернеться принцеса Уельська до виконання своїх громадянських обов'язків у цьому році. Також пояснили, чому так вважають.

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Що інсайдери сказали про Кейт Міддлтон

Вони підозрюють, що Її Високість найближчим часом не виходитиме на публіку, адже ключове для неї зараз — уникати будь-якого стресу. Зокрема, відомо, що на шкільних канікулах принц Вільям з дітьми та дружиною відправляться до маєтку Сандрінгем.

Багато людей, які займаються плануванням, повинні знати, що роблять керівники, задовго до цього. Мені сказали, що щоденник Кейт за цей рік порожній. Нічого не планується. Вона може не з'являтися на публіці до кінця року,

– зазначили джерела, близькі до королівської родини.

Водночас інсайдери зауважили, що є вірогідність, що незабаром принцеса Уельська запише чергове відеозвернення, де розкриє подробиці про своє самопочуття.

Що відомо про стан здоров'я Кейт Міддлтон