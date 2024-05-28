В частности, они рассказали о том, вернется ли принцесса Уэльская к выполнению своих гражданских обязанностей в этом году. Также объяснили, почему так считают.
Не пропустите Без Кейт Миддлтон: принц Уильям устроил прием в саду Букингемского дворца
Что инсайдеры сказали о Кейт Миддлтон
Они подозревают, что Ее Высочество в ближайшее время не будет выходить на публику, ведь ключевое для нее сейчас – избегать любого стресса. В частности, известно, что на школьных каникулах принц Уильям с детьми и женой отправятся в поместье Сандрингем.
Многие люди, которые занимаются планированием, должны знать, что делают руководители, задолго до этого. Мне сказали, что дневник Кейт за этот год пустой. Ничего не планируется. Она может не появляться на публике до конца года,
– отметили источники, близкие к королевской семье.
В то же время инсайдеры сказали, что есть вероятность, что вскоре принцесса Уэльская запишет очередное видеообращение, где раскроет подробности о своем самочувствии.
Что известно о состоянии здоровья Кейт Миддлтон
- В январе 2024 года стало известно, что принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости в одной из частных лондонских клиник. Хирургическое вмешательство провели специалисты из римской клиники, которых специально пригласили в Великобританию.
- Кэтрин провела 12 дней в больнице, после чего ее выписали.
- Однако в течение длительного периода после выписки Ее Высочество не появлялась на публичных мероприятиях.
- Это вызвало многочисленные слухи и беспокойство о состоянии ее здоровья. Один из них, к сожалению, оказался правдивым – у Миддлтон диагностировали рак.
- Сейчас принцесса Уэльская проходит курс химиотерапии в Лондоне. Инсайдеры говорят, что это имеет серьезные побочные эффекты, включая тошноту, потерю волос и веса, усталость и повышенный риск к инфекциям.
- Королевская семья пока воздерживается от официальных комментариев относительно диагноза и деталей лечения жены принца Уильяма.