В частности, они рассказали о том, вернется ли принцесса Уэльская к выполнению своих гражданских обязанностей в этом году. Также объяснили, почему так считают.

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Что инсайдеры сказали о Кейт Миддлтон

Они подозревают, что Ее Высочество в ближайшее время не будет выходить на публику, ведь ключевое для нее сейчас – избегать любого стресса. В частности, известно, что на школьных каникулах принц Уильям с детьми и женой отправятся в поместье Сандрингем.

Многие люди, которые занимаются планированием, должны знать, что делают руководители, задолго до этого. Мне сказали, что дневник Кейт за этот год пустой. Ничего не планируется. Она может не появляться на публике до конца года,

– отметили источники, близкие к королевской семье.

В то же время инсайдеры сказали, что есть вероятность, что вскоре принцесса Уэльская запишет очередное видеообращение, где раскроет подробности о своем самочувствии.

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