Принцесса Уэльская получает сообщения с поддержкой и пожеланиями о выздоровлении. К ней обращаются даже самые молодые жители Великобритании – среди них 8-летняя Мила Снеддон.

Смотрите также В сети активно распространяют слухи о Кейт Миддлтон, которая болеет раком: при чем здесь Россия

Девочка, которая победила рак, обратилась к Кейт

Мила Снеддон поборола рак два года назад. Она обратилась к принцессе Уэльской с трогательным сообщением.

Она будет храброй, потому что я была храброй, и она будет бороться с этим, как и я,

– сказала Мила.

Поддержку Кейт Миддлтон выразила и мать девочки. Она заметила, что рак не жалеет никого – он может поразить человека любого возраста и статуса.

"Заявление Кейт появилось на двухлетнюю годовщину ремиссии Милы. Мила обратилась ко мне и сказала, что хочет отправить Кейт открытку. Кейт проявила к Миле столько сочувствия, заботы и поддержки как во время, так и после лечения, поэтому было очень эмоционально видеть, что она сейчас сталкивается со своими собственными проблемами со здоровьем", – поделилась Линда Снеддон.

Принцесса Уэльская поддерживала маленькую Милу, когда та лечилась от рака. Им даже организовали встречу во дворце, на которую девочка оделась, словно принцесса.

Как поддерживают Кейт Миддлтон