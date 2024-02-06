За словами дівчини, переклад жестовою мовою в деяких моментах справді вийшов неточним. Це була винятково її інтерпретація того, що відбувалось на сцені.
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Заботкіна відреагувала на зауваження щодо її роботи
Катерина зазначила, що сприймає почуту критику щодо її перекладу жестовою мовою Національного відбору на Євробачення-2024. Вона є відкритою до порад інших людей та не бачить у цьому нічого поганого.
Усвідомлюю, що могли бути моменти, де сенс я могла передати трохи інакше, ніж він звучав у пісні, але я дуже відкрита до того, коли мені пишуть люди, підказують, напрявляють. Це надихає,
– відповіла вона.
Під час кастингу Заботкіна прослуховувалась лише українською. Тому вирішила зосередитися саме на українській аудиторії у інтерпретації композицій жестовою мовою. Через це, як розповіла дівчина, перекладати пісні англійською мовою було для неї просто.
Я прослуховувалася винятково українською жестовою мовою, бо ми працювали в Україні для нашої аудиторії. Для себе ухвалили рішення, що перекладаємо все українською мовою, тому це був подвійний виклик. Переклад був складний,
– розтлумачила дівчина.
Що цьому передувало
На Нацвідборі-2024 вперше з'явився переклад жестовою мовою. Людей вразила робота перекладачів, а саме – Катерини Заботкіної. Користувачі мережі писали, що Катерину варто відправити на Нацвідбір разом із учасником від України. Їх вразила енергійність, з якою дівчина адаптувала пісні жестами.
Через певний час нечуючі люди почали висловлювати критичні коментарі щодо роботи Заботкіної. Йшлося про те, що жестам дівчини не вистачало сенсу. Люди з проблемами слуху припустили, що Заботкіна має невеликий досвід у жестовому перекладі.
- Відреагували на переклад жестовою мовою Нацвідбору й в Українському товаристві глухих. Там повідомили, що багато нечуючих людей не розуміли, про що йдеться на відборі. На думку фахівців, подача матеріалу жестовою мовою виконувалась на "аматорському рівні та з переважно власною інтерпретацією матеріалу".