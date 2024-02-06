За словами дівчини, переклад жестовою мовою в деяких моментах справді вийшов неточним. Це була винятково її інтерпретація того, що відбувалось на сцені.

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Заботкіна відреагувала на зауваження щодо її роботи

Катерина зазначила, що сприймає почуту критику щодо її перекладу жестовою мовою Національного відбору на Євробачення-2024. Вона є відкритою до порад інших людей та не бачить у цьому нічого поганого.

Усвідомлюю, що могли бути моменти, де сенс я могла передати трохи інакше, ніж він звучав у пісні, але я дуже відкрита до того, коли мені пишуть люди, підказують, напрявляють. Це надихає,

– відповіла вона.

Під час кастингу Заботкіна прослуховувалась лише українською. Тому вирішила зосередитися саме на українській аудиторії у інтерпретації композицій жестовою мовою. Через це, як розповіла дівчина, перекладати пісні англійською мовою було для неї просто.

Я прослуховувалася винятково українською жестовою мовою, бо ми працювали в Україні для нашої аудиторії. Для себе ухвалили рішення, що перекладаємо все українською мовою, тому це був подвійний виклик. Переклад був складний,

– розтлумачила дівчина.

Що цьому передувало