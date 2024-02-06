За словами першої заступниці голови УТОГ Тетяни Кривко, у нечуючих людей виникли питання до Національного відбору. Там вже протягом кількох днів обговорюють переклад жестової мови.
До речі Перекладачка жестової мови на Нацвідборі є прихильницею УПЦ МП: у мережі показали доказ
Фахівці відреагували на переклад жестової мови під час Нацвідбору
На думку Тетяни Кривко, переклад жестовою мовою на Національному відборі на Євробачення-2024 не здійснювався на професійному рівні. Тому й люди зі зниженим слухом або взагалі нечуючі, не сприйняли відбір на пісенний конкурс.
Це не зайшло людям, які мають знижений слух або зовсім не чують й користуються жестовою мовою. Тому що це насправді не був професійний переклад, який міг би бути, якби його здійснювали досвідчені перекладачі жестовою мовою,
– підкреслила вона.
Заступниця голови УТОГ зазначила, що чимало нечуючих людей просто не розуміли, про що йдеться на Нацвідборі. Тому що подача інформації жестовою мовою здійснювалась на "аматорському рівні та з переважно власною інтерпретацією матеріалу".
Сумним у цій історії є те, що, прагнучи зробити нібито добру справу, організатори зовсім не врахували, чи буде комфортно представлений матеріал для людей, які не чують. Тому сьогодні отримуємо відгуки розчарованості,
– додала Кривко.
На Нацвідборі-2024 вперше з'явився переклад жестовою мовою
- Розмови під час відбору на пісенний конкурс перекладала Ольга Буназів, а пісні адаптовувала Катерина Заботкіна. Громадськість позитивно відреагувала на роботу перекладачів, особливо на Заботкіну. Людям сподобалась її харизматичність та енергійність. Багато хто писав, що Катерину потрібно відправити на Нацвідбір разом із учасником від України.
- Сама дівчина розповідала, що дивиться відбір на пісенний конкурс ще з дитинства. Тож попрацювати на Нацвідборі для неї стало приємним викликом. Водночас їй було дуже приємно отримати велику кількість добрих слів.
- На думку Катерини, важливим питанням є, щоб нечуючі люди мали змогу розуміти музику. Це питання інклюзії суспільства, яким варто займатися, зазначала вона.
- Згодом у мережі почали з'являтися негативні відгуки на роботу Заботкіної саме від людей з проблемами слуху. Вони писали, що жестам дівчини бракувало сенсу. Тож нечуючі припустили, що Катерина мало практикувалася в своїй роботі.