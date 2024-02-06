За словами першої заступниці голови УТОГ Тетяни Кривко, у нечуючих людей виникли питання до Національного відбору. Там вже протягом кількох днів обговорюють переклад жестової мови.

До речі Перекладачка жестової мови на Нацвідборі є прихильницею УПЦ МП: у мережі показали доказ

Фахівці відреагували на переклад жестової мови під час Нацвідбору

На думку Тетяни Кривко, переклад жестовою мовою на Національному відборі на Євробачення-2024 не здійснювався на професійному рівні. Тому й люди зі зниженим слухом або взагалі нечуючі, не сприйняли відбір на пісенний конкурс.

Це не зайшло людям, які мають знижений слух або зовсім не чують й користуються жестовою мовою. Тому що це насправді не був професійний переклад, який міг би бути, якби його здійснювали досвідчені перекладачі жестовою мовою,

– підкреслила вона.

Заступниця голови УТОГ зазначила, що чимало нечуючих людей просто не розуміли, про що йдеться на Нацвідборі. Тому що подача інформації жестовою мовою здійснювалась на "аматорському рівні та з переважно власною інтерпретацією матеріалу".

Сумним у цій історії є те, що, прагнучи зробити нібито добру справу, організатори зовсім не врахували, чи буде комфортно представлений матеріал для людей, які не чують. Тому сьогодні отримуємо відгуки розчарованості,

– додала Кривко.

На Нацвідборі-2024 вперше з'явився переклад жестовою мовою