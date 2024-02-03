Відтак, користувачів мережі зачарувала Катя Заботкіна. Та сама дівчина, котра своєю харизмою та пластикою закохала у себе тисячі українців ввечері 3 лютого.

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Перекладачка жестової мови закохала у себе мережу

Ми дуже щиро хотіли зібрати більше реакцій мережі на виступи Катерини Заботкіної. Втім, той факт, що Дія "лягла" трохи заспамив стрічку мережі X.

Хай там як, захоплені Катериною не лише у редакції 24 Каналу, яка пильно стежила за її роботою, а й, до прикладу, народний депутат. Так, Ярослав Железняк присвятив їй пост у телеграмі.

Перекладачка жестової мови стала зіркою мережі: дивіться відео

Є ще претендент на перемогу у Євробаченні. Катерина Заботкіна – перекладачка жестової мови, сьогодні точно зірка,

– зауважив він.

Звернімо увагу, що коректно використовувати саме формулювання перекладач жестової мови, а не сурдоперекладач. Саме завдяки таким перекладачам насолоджуватися виступами фіналістів Національного відбору на Євробачення-2024 мали можливість ті, хто повністю або частково не чує.

Катя Заботкіна закохала у себе мережу: дивіться відео

"P.S. Коли працювала в Раді, то і не знали, що у нас є такі таланти. Треба хоча б від нас грамоту дати", – каже Залізняк.

А от у мережі X один з користувачів мережі написав, що його фаворити – "Циферблат". Кажуть, що хлопці, "очікувано не виграють". Втім, саме їм хотіли б віддати перемогу на Нацвідборі. А розділити з ними цю перемогу мала б Катерина Заботкіна.

Травесті діва Монро також написала у своєму телеграмі, що її переможниця цього вечора – Катя.

Зауважимо, що Катя Заботкіна нашій редакції запам'яталася відтоді, коли вона перекладала жестовою мовою пісні на Atlas Weekend. Тоді вона теж замилувала мережу своїм яскравим образом, а також енергетикою.

Наостанок кілька речень про голосування. Відразу ж після оголошення старту голосування через застосунок Дія, він буквально "зліг". Розробники пообіцяли, що полагодять, але навіть після телевізійного оголошення закриття ліній ситуація не змінилася.