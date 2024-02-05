Йдеться про Катерину Заботкіну, якій було доручено перекладати тексти пісень фіналістів, що брали участь у Національному відборі. Люди, які не чують, поскаржилися, що нічого не розуміли. Водночас раніше більшість українців захоплювалися харизматичністю дівчини та її енергійними рухами. Навіть називали переможницею відбору.

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У мережі розкритикували роботу однієї з перекладачок жестової мови Нацвідбору-2024

У соцмережі X (колишній Twitter) користувачка під ніком "та сама нечуюча" висловила незадоволення роботою перекладачки жестової мови, заявивши, що, попри яскравість та енергійність, Катерина не змогла виконати свою основну роль, яка полягала в передачі тексту пісні. Вона підкреслила, що під час перекладу жести в перекладачки тверді і їм бракує сенсу. "та сама нечуюча" вважає, що Заботкіна мало практикувалася. Думку дівчину розділили й інші користувачі.

"Так шкода, що це виглядало прикольно, але не виконало своєї функції…";

"Мені здається, ніхто з людей, які дійсно потребували перекладу, її не зрозумів";

"Навіть стало якось сумно, бо хвалили (і я теж) реально харизматичну подачу (на жаль, жестової мови я поки не знаю). Але я абсолютно згодна, що тут передача сенсу важливіша. Чудово, що організатори намагаються, але так шкода, що поки що не дуже добре вийшло".

Катерина Заботкіна – самоучка

Про це дівчина розповідала у своєму інстаграмі. Вона поділилася, що світом жестової мови надихнулася в 16 років й почала вивчати її за відеоуроками. І вже через 10 років дійшла до великої сцени українського Нацвідбору.

Перші рухи були дуже невпевненими, руки були зовсім не підготовлені до цього, але пристрасть до жестової мови настільки мотивувала, що я дійшла до виконання пісень, перших відео, перших концертів,

– зазначила Катерина.