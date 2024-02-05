Нацвідбір на Євробачення-2024 потішив нововведенням – його мали можливість переглядати люди з порушеннями слуху. Ольга Буназів та Катерина Заботкіна перекладали пісні артистів, слова ведучих і членів журі жестовою мовою.

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Ольга Буназів виявилась прихильницею УПЦ МП

Після Нацвідбору у мережі виникли запитання до однієї з перекладачок – Ольги Буназів. Зокрема, запідозрили її прихильність до Московського патріархату. Це помітно з її особистої сторінки – усі публікації на тему вона зберегла в серії сторіз.



Скриншот з інстаграму перекладачки

В Ольги Буназів понад 7 тисяч підписників. На цю аудиторію вона поширює інформацію щодо УПЦ та різко критикує заборону Московського патріархату, виселення монахів з Києво-Печерської лаври, перехід з УПЦ МП до ПЦУ.

На думку Ольги Буназів, судячи з її сторіз, УПЦ не пов'язана з Росією та не працює на країну-терориста. З початком повномасштабного вторгнення церква начебто розірвала зв'язки з Москвою.

В Україні є УПЦ та ПЦУ. В УПЦ блаженнішого Онуфрія обирав український народ та священство. В ПЦУ Варфоломій самопроголошений блаженніший, його ніхто не обирав. Далі просто, ПЦУ об'єдналось з владою, і жадають знищити УПЦ, – писала дівчина.

Перекладачка поширює кремлівські наративи з приводу МП та церкви в Україні, зневажливо порівнює митрополита Київського Епіфанія зі злом.

Як Ольга Буназів толерує росіян / Фото з інстаграм-сторіз

У соціальних мережах Ользі пропонують краще ознайомитися з історією Московського патріархату.

"Отож, це Ольга Буназів. Вона толерує росіян, цитує очільника Московського патріархату, порівнює Епіфанія самі знаєте з ким… Одна із двох перекладачок жестової мови Євробачення топить за Московський патріархат і постить от таку дичину “водія зупинили і на утилізації у Бахмуті"", – пишуть користувачі.

Реакція мережі на позицію перекладачки / Фото з мережі

Інша перекладачка зачарувала мережу

Катерина Заботкіна, яка перекладала на жестову мову тексти фіналістів Нацвідбору, стала зіркою мережі ввечері 3 лютого. Коли почалися проблеми з голосуванням, користувачі жартома пропонували обрати її претендентом на Євробачення. Наприклад, Травесті-діва Монро поділилася, що для неї переможницею цього вечора є Катя.