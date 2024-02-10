Дівчина поділилась, що не займається синхронним перекладом жестовою мовою. Вона лише робить переклад композицій для нечуючих.
До теми Заботкіна вперше відреагувала на критику щодо її жестового перекладу Нацвідбору-2024
Заботкіна знову прокоментувала свій переклад Нацвідбору
За словами Катерини, вона не є перекладачкою жестової мови, оскільки не має відповідної освіти. Заботкіна може тільки адаптовувати композиції для людей з порушенням слуху. Переклад дівчина заздалегідь готує.
Я працюю тільки з піснями, виконуючи їх жестовою мовою. Називати себе перекладачкою – це неповага до тих, хто отримав профільну освіту. Я не займаюся синхронним перекладом і виконую пісні тільки за попередньої підготовки,
– сказала вона.
Заботкіна пояснювала сенси, закладені в піснях, у своїй інтерпретації. Переклад був недослівним для кращого відображення сенсу. Водночас кожен міг сприйняти композиції по-різному, як зазначила дівчина.
Ми навіть із моєю викладачкою та людьми, які не чують, під час підготовки до Нацвідбору проговорювали: який сенс ми бачимо у цій фразі? У всіх вони різні – і це може викликати непорозуміння,
– підкреслила Катерина.
Водночас Катерина позитивно сприймає гучні обговорення її перекладу Нацвідбору-2024. Адже це привертає увагу до жестової мови та її вивчення, вважає Заботкіна.
Переклад Нацвідбору на Євробачення-2024
Спершу людям дуже сподобалась робота Катерини Заботкіної на відборі до пісенного конкурсу. Дехто навіть писав, що дівчину треба відправити на Нацвідбір разом із учасником від України.
Згодом почали з'являтися зауваження щодо перекладу Заботкіною Нацвідбору-2024. Нечуючі люди зауважували, що деякі моменти вони взагалі не зрозуміли. Тож були припущення, що Заботкіна – не дуже досвідчена у жестовому перекладі.
- В Українському товаристві глухих теж прокоментували переклад Катерини. Там вважають, що трактування пісень жестовою мовою було на "аматорському рівні та з переважно власною інтерпретацією матеріалу".