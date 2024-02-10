Дівчина поділилась, що не займається синхронним перекладом жестовою мовою. Вона лише робить переклад композицій для нечуючих.

До теми Заботкіна вперше відреагувала на критику щодо її жестового перекладу Нацвідбору-2024

Заботкіна знову прокоментувала свій переклад Нацвідбору

За словами Катерини, вона не є перекладачкою жестової мови, оскільки не має відповідної освіти. Заботкіна може тільки адаптовувати композиції для людей з порушенням слуху. Переклад дівчина заздалегідь готує.

Я працюю тільки з піснями, виконуючи їх жестовою мовою. Називати себе перекладачкою – це неповага до тих, хто отримав профільну освіту. Я не займаюся синхронним перекладом і виконую пісні тільки за попередньої підготовки,

– сказала вона.

Заботкіна пояснювала сенси, закладені в піснях, у своїй інтерпретації. Переклад був недослівним для кращого відображення сенсу. Водночас кожен міг сприйняти композиції по-різному, як зазначила дівчина.

Ми навіть із моєю викладачкою та людьми, які не чують, під час підготовки до Нацвідбору проговорювали: який сенс ми бачимо у цій фразі? У всіх вони різні – і це може викликати непорозуміння,

– підкреслила Катерина.

Водночас Катерина позитивно сприймає гучні обговорення її перекладу Нацвідбору-2024. Адже це привертає увагу до жестової мови та її вивчення, вважає Заботкіна.

Переклад Нацвідбору на Євробачення-2024