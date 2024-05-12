Перемогу на Євробаченні-2024 здобули Nemo зі Швейцарії. У них був неймовірний виступ, що підкорив і професійне журі, і глядачів, пише Show 24.

До слова Закликали до миру та свободи Україні: alyona alyona & Jerry Heil виступили у фіналі Євробачення

Яке місце отримала Україна

Україна завдяки своїм представницям alyona alyona та Jerry Heil отримала 3 місце на наймасштабнішому музичному конкурсі.

alyona alyona та Jerry Heil – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн

Що відомо про виступ Jerry Heil та alyona alyona