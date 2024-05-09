Альона та Яна потужно представили Україну з треком Teresa & Maria і, до того ж, встановила унікальний рекорд на Євробаченні-2024.
До теми alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024
Що відомо про рекорд, який встановила Україна на Євробаченні
Річ у тім, що місце Alyona alyona та Jerry Heil у фіналі Євробачення-2024 ознаменувало 18-й вихід країни до гранд-фіналу пісенного конкурсу. Ця віха закріплює за Україною статус єдиної країни, яка незмінно проходить до гранд-фіналу Євробачення.
alyona alyona та Jerry Heil – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн
Що відомо про участь України в Євробаченні
- Усе розпочалася ще у 2003 році з виступу Олександра Пономарьова з піснею Hasta la vista. Успіх країни продовжився у 2004 році, коли Руслана з запальним треком "Дикі танці" здобула перемогу.
- У наступні роки Україну представляли "Гринджоли" у 2005 році, Тіна Кароль у 2006 році, Вєрка Сердючка у 2007 році та Ані Лорак у 2008 році, і майже всі вони досягли виняткових результатів.
- У 2012 році від України на Євробачення поїхала Гайтана з композицією Be My Guest і теж потрапила до фіналу пісенного конкурсу, а у 2013 році це була Злата Огневич з піснею Gravity.
- Пізніше представниками України також були Марія Яремчук, Джамала, O.Torvald, Melovin і гурт Go_A.
- У 2022 році третю перемогу для України здобув Kalush Orchestra з піснею Stefania.
- У 2023 році на Євробаченні від України виступив гурт Тvоrchi, який посів шосте місце.
- Важливо зауважити, що у 2015 і 2019 роки Україна відмовилася від участі в Євробаченні, а у 2020 році конкурс скасували через Covid-19.