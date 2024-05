Цього року alyona alyona & Jerry Heil встановили абсолютний рекорд України на Євробаченні. Наша країна стала єдиною країною, яка постійно проходить до гранд-фіналу. І виступ у прямому ефірі довів, що це не просто так.

Цікаво alyona alyona та Jerry Heil представили Україну на Євробаченні-2024: текст і переклад пісні

alyona alyona & Jerry Heil виступили у фіналі Євробачення-2024

Композиція, яка представляє Україну в Мальме, дуже символічна. У ній оспівується важливість об'єднання жінок. Teresa & Maria натхненна силою українок, яким під час війни довелося пройти багато випробувань.

На сцені Євробачення alyona alyona & Jerry Heil приголомшили неймовірним, динамічним номером, який поставила відома режисерка Таню Муіньо. Хоч напередодні фіналу обоє дівчат отримали травми, це не завадило їм гідно виступити.

Наприкінці свого номера виконавиці закликали до миру та свободи Україні.

Peace and Freedom for Ukraine,

– наголосили Альона та Яна.

Виступ alyona alyona & Jerry Heil у фіналі Євробачення-2024: дивіться відео онлайн

Текст пісні Teresa & Maria

Джере-джере-джерело пробива собі шлях

Що би що би не було, світ на її плечах

Мані-мані-манівці звивисті, скелясті

Але знай: в твоїй руці твоє власне щастя

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

Навіть ще змаля ми шукали шлях

Та життя – петля, ніби для тих, хто падає

На своїх плечах ще мале дівча

Несе з болю чан і вбача, що то вада є

Знову не така, то надто м'яка

Одяг на кістках, голяка чи то під вінець

Де твоє дитя? Що твоє життя?

Та роки ж летять! І затям: скоро вже кінець

І хай хтось хоче аби ми зламались

Хай бува в тобі заряду не по лікоть, а по палець

І хай хтось хова за посмішкою ненависть і заздрість

Коли ти пускаєш в серце гнів, добра й любові замість

Але в небі є святі, їх ноги бачили цю землю

знаєш твій тернистий шлях, саме тому є не даремно

І хай буде дуже страшно й темно і часом не легко

Та з тобою завжди будуть з неба слідувати предки

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

Як зал відреагував на виступ alyona alyona & Jerry Heil у гранд-фіналі

Під час потужного номера глядачі з ентузіазмом підспівували дуету. Крім того, виступ викликав бурхливі оплески публіки, яка була явно зворушена побаченим. Виходячи зі сцени, Альона та Яна подякували захопленим європейським шанувальникам за їхні овації.

Що відомо про alyona alyona & Jerry Heil

Співачки почали співпрацювати завдяки випадковості – вони обоє опинилися на студії в продюсера Івана Клименка. Дівчата разом гастролювали Європою та збирали кошти для України. У них вийшов спільний мініальбом, до якого долучилися європейські виконавці.

Ми – дві окремі особистості з абсолютно різними поглядами на життя, але коли ми зустрічаємось, то утворюється магія. Разом ми зробили й здобули багато чого, але головне – це відгук нашого слухача про те, що наші спільні тексти та пісні надихають жити й надовго селяться в серцях,

– ділилися артистки.