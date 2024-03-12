Представниця Ізраїлю, яка жила в Росії, представила пісню для Євробачення-2024

Європейська мовна спілка двічі відхиляла конкурсні пісні Ізраїлю для Євробачення-2024 через політичний підтекст та згадки про війну. Втім, врешті країну допустили до пісенного конкурсу. Тепер стало відомо, що Еден Голан виступить в Мальме з треком Hurricane.

Ця перероблена композиція задовольнила правила EBU. Так, представниця Ізраїлю випустила трек і вже навіть зняла кліп до нього.

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Еден Голан виступатиме з композицією Hurricane, яку створили Керен Пелеш, Став Бегер і Аві Огайон. Цікаво, що пісня має ту саму музику, що й October Rain, яку напередодні відхилила Європейська мовна спілка.

Відомо, що остаточне рішення щодо конкурсного треку Hurricane прийняв ізраїльський комітет з відбору пісень.

Eden Golan – Hurricane: дивіться відео онлайн

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