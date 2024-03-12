Представниця Ізраїлю, яка жила в Росії, представила пісню для Євробачення-2024

12 березня 2024, 14:44
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Джерело:

IPBC

Європейська мовна спілка двічі відхиляла конкурсні пісні Ізраїлю для Євробачення-2024 через політичний підтекст та згадки про війну. Втім, врешті країну допустили до пісенного конкурсу. Тепер стало відомо, що Еден Голан виступить в Мальме з треком Hurricane.

Ця перероблена композиція задовольнила правила EBU. Так, представниця Ізраїлю випустила трек і вже навіть зняла кліп до нього. 

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З якою піснею Ізраїль візьме участь в Євробаченні-2024

Еден Голан виступатиме з композицією Hurricane, яку створили Керен Пелеш, Став Бегер і Аві Огайон. Цікаво, що пісня має ту саму музику, що й October Rain, яку напередодні відхилила Європейська мовна спілка.

Відомо, що остаточне рішення щодо конкурсного треку Hurricane прийняв ізраїльський комітет з відбору пісень.

Eden Golan – Hurricane: дивіться відео онлайн 

Чому Ізраїль змінив пісню на Євробачення-2024

  • Річ у тім, що Європейська мовна спілка (EBU) вирішила переглянути текст композиції October Rain, з яким Еден мала їхати до Мальме, на предмет політичного підтексту і згадок про війну. Так, EBU побачила в пісні натяки на напад ХАМАСу, тому запросила Ізраїль змінити композицію. 
  • Спочатку ізраїльський мовник відмовився це робити, але згодом подав новий трек Dance Forever. Європейська мовна спілка його також відхилила.
  • Зрештою, Еден Голан виступить на конкурсі з піснею Hurricane, змінивши текст, щоб відповідати правилам EBU.
  • Це рішення було прийнято на прохання президента, який підкреслив важливість представлення Ізраїлю на світовій сцені.

Автор: Софія Хомишин