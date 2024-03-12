Эта переработанная композиция удовлетворила правила EBU. Так, представительница Израиля выпустила трек и уже даже сняла клип к нему.
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С какой песней Израиль примет участие в Евровидении-2024
Эден Голан будет выступать с композицией Hurricane, которую создали Керен Пелеш, Став Бегер и Ави Огайон. Интересно, что песня имеет ту же музыку, что и October Rain, которую накануне отклонил Европейский вещательный союз.
Известно, что окончательное решение по конкурсному треку Hurricane принял израильский комитет по отбору песен.
Eden Golan – Hurricane: смотрите видео онлайн
Почему Израиль изменил песню на Евровидение-2024
- Дело в том, что Европейский вещательный союз (EBU) решил пересмотреть текст композиции October Rain, с которым Эден должна была ехать в Мальме, на предмет политического подтекста и упоминаний о войне. Так, EBU увидела в песне намеки на нападение ХАМАСа, поэтому пригласила Израиль изменить композицию.
- Сначала израильский вещатель отказался это делать, но впоследствии подал новый трек Dance Forever. Европейский вещательный союз его также отклонил.
- В конце концов, Эден Голан выступит на конкурсе с песней Hurricane, изменив текст, чтобы соответствовать правилам EBU.
- Это решение было принято по просьбе президента, который подчеркнул важность представления Израиля на мировой сцене.