Європейська мовна спілка (EBU) дозволила Ізраїлю взяти участь у Євробаченні-2024 з оновленою піснею Hurricane. Про це повідомляють ізраїльські медіа з посиланням на чиновників Міністерства закордонних справ.
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Ізраїль допустили до Євробачення-2024
Раніше Ізраїль погодився змінити текст пісні, щоб уникнути дискваліфікації. Телерадіокомпанія пішла на це рішення через прохання президента. На його думку, країна повинна звучати на кожному світовому майданчику.
Оновлена композиція задовільнила EBU, тому вже у травні Еден Голан представить свою країну на Євробаченні. Скоро пісня Hurricane вийде на музичних платформах.
Скандал через пісню Ізраїля для Євробачення
- Ізраїль перебував на межі вильоту з Євробачення через війну з ХАМАС, але країну вирішили допустити до конкурсу.
- У лютому представники EBU попросили надати їм текст пісні для перевірки. Це звичайне правило Євробачення, щоб трек не мав політичних підтекстів та згадок про війну.
- У треці October Rain організатори знайшли натяки на війну та атаку ХАМАС. Ізраїльський мовник спершу не погоджувався змінювати пісню, але згодом надав інший трек, Dance Forever. EBU і ця композиція не підійшла, тому на Євробаченні від Еден Голан ми почуємо роботу Hurricane.