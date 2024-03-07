Європейська мовна спілка (EBU) дозволила Ізраїлю взяти участь у Євробаченні-2024 з оновленою піснею Hurricane. Про це повідомляють ізраїльські медіа з посиланням на чиновників Міністерства закордонних справ.

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Ізраїль допустили до Євробачення-2024

Раніше Ізраїль погодився змінити текст пісні, щоб уникнути дискваліфікації. Телерадіокомпанія пішла на це рішення через прохання президента. На його думку, країна повинна звучати на кожному світовому майданчику.

Оновлена композиція задовільнила EBU, тому вже у травні Еден Голан представить свою країну на Євробаченні. Скоро пісня Hurricane вийде на музичних платформах.

Скандал через пісню Ізраїля для Євробачення