Уже в травні в Мальме (Швеція) пройде 68-й пісенний конкурс Євробачення. Заявку на участь подав й Ізраїль. Однак організатори поставили під сумнів виступ його представниці – 20-річної молодої співачки Еден Голан.

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На яку пісню замінять October Rain?

Річ у тім, що єврофани і Європейська мовна спілка помітили політичний підтекст у конкурсній пісні Еден October Rain (Жовтневий дощ).

Їх спантеличили рядки "Не залишилося повітря, щоб дихати" "Хто сказав вам, що хлопчики, не плачуть; години й години; і квіти; життя — не гра для боягузів" і "Вони всі були хорошими дітьми, кожен з них", які нібито розповідають про тогорічну атаку палестинського угрупування ХАМАС на Ізраїль. Оскільки Євробачення вважається аполітичним конкурсом і будь-який політичний прояв є забороненим під час участі в шоу, суспільний мовник вирішив перевірити трек на табу-теми.

У результаті ретельної перевірки в тексті композиції дійсно було знайдено натяки на воєнний конфлікт між Палестиною та Ізраїлем. І якщо спочатку ізраїльський мовник Kan категорично відмовлявся будь-що міняти в пісні, то нещодавно таки погодився на вимоги.

Зараз ізраїльський мовник обирає між треками October Rain і Dance Forever, який посів друге місце в відборі. Крім того, зміниться і назва пісні. Замість October Rain вона називатиметься Hurricane. Повідомляється, що піти на поступки наполіг президент Ізраїлю Іцхак Герцог, аби країна взяла участь у Євробаченні.

Зверніть увагу! Всі відео, які містили запис синглу October Rain, були видалені з усіх стримінгових сервісів. Ймовірно, скоро презентують нову версію пісні, з якою Ізраїль представлять на Євробаченні.

Хто така Еден Голан

Еден 20 років. Вона народилася в Тель-Авіві. Утім, у 5-річному віці разом із батьками емігрувала до Москви. Там дівчина стрімко розвивала кар'єру співачки: брала участь у віборі на "Дитяче Євробачення-2015" від Росії, а в 2016-му виступала на "Новій Хвилі" у тимчасово окупованому Криму. Майже 13 років виконавиця випускала пісні російською мовою.

До Ізраїлю Голан повернулася два роки тому, відразу після початку повномасштабного вторгнення. Але війну артистка так і не засудила.

Яке місце пророкують Ізраїлю на Євробаченні-2024

Восени 2023 року букмекери прогнозували Ізраїлю перемогу на 68-му пісенному конкурсі, враховуючи політичну ситуацію в країні (7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль – 24 Канал). Утім, згодом він швидко опустився в рейтинговій таблиці. Наразі лідером є Хорватія, яку цього року представлятиму співак Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Його шанси на перемогу оцінюють у 17%.

На другому місці поки що опинилися представниці України alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Успіх дівчат у фіналі складає 15%. Трійку потенційних переможців Євробачення-2024 закриває Італія і Анджеліна Манго з піснею La noia (8% на перемогу).