Іванна Онуфрійчук вперше показала обличчя новонародженого сина: зворушливі фото Адама

13 червня 2024, 14:25
Читать новость на русском

Джерело:

Іванна Онуфрійчук

Наприкінці травня телеведуча Іванна Онуфрійчук стала мамою. Втім, тільки зараз зірка вперше показала обличчя крихітного сина.

Днями, знаменитість виписали з пологового будинку. Ведуча опублікувала рідкісні кадри, на яких її зустрічають родина і друзі.

Не пропустіть Дмитро Дікусар вперше за довгий час вийшов на зв'язок: "Вибачте, якщо змусив нервуватися"

З моменту появи на світ малюка, Іванна стала частіше тішити фанатів сімейним контентом. Онуфрійчук у своїх соцмережах показала, як тримає маленьку ручку сина Адама, який вбраний у блакитну кофтинку.

"Мої чарівні ранки", – ніжно написала зіркова матуся.


Іванна Онуфрійчук показала сина / Скриншот з інстаграм-сторіс

Втім, на цьому ведуча вирішила не зупинятися, а розкрити трохи деталей з життя малюка. Вона зворушила прихильників чуттєвим моментом – сном своєї дитини. На іншій світлині Адам солодко спить, що розчулило Іванну. Цікаво, що Онуфрійчук таким чином вперше показала обличчя новонародженого сина. Ба більше, можна помітити, що за два тижні у малюка вже виросло волосся на голові.

Водночас знаменитість висловила шалену любов до своєї дитини.

Ну чому мені так хочеться його зацілувати, залюбити, ну ледь не з'їсти? Поясніть мені,
– зізналася ведуча.


Син Іванни Онуфрійчук заснув / Скриншот з інстаграм-сторіс

Іванна Онуфрійчук вперше стала мамою: що відомо

  • Зірка зі своїм чоловіком Алмазом серйозно підійшла до планування вагітності. Пара завчасно відмовилася від шкідливих звичок, а натомість приділила увагу здоров’ю.
  • Навесні цього року Іванна повідомила щасливу звістку – вона скоро стане мамою.
  • 29 травня ведуча у Швейцарії народила сина. Дитину назвали Адамом.
  • За словами Онуфрійчук, малюк прийматиме мови, традиції та релігії обох батьків.
  • Нещодавно зірка розповіла про процес пологів. Як зізналася жінка, перейми не пройшли без болю. Ба більше, був момент, коли вона думала, що знепритомніє.

Автор: Влада Пономарьова