На днях, знаменитость выписали из роддома. Ведущая опубликовала редкие кадры, на которых ее встречают семья и друзья.

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С момента появления на свет малыша, Иванна стала чаще радовать фанатов семейным контентом. Онуфрийчук в своих соцсетях показала, как держит маленькую ручку сына Адама, который одет в голубую кофточку.

"Мои волшебные утренники", – нежно написала звездная мамочка.



Иванна Онуфрийчук показала сына / Скриншот из инстаграм-сторис

Впрочем, на этом ведущая решила не останавливаться, а раскрыть немного деталей из жизни малыша. Она растрогала поклонников чувственным моментом – сном своего ребенка. На другой фотографии Адам сладко спит, что растрогало Иванну. Интересно, что Онуфрийчук таким образом впервые показала лицо новорожденного сына. Более того, можно заметить, что за две недели у малыша уже выросли волосы на голове.

В то же время знаменитость выразила безумную любовь к своему ребенку.

Ну почему мне так хочется его зацеловать, залюбить, ну чуть не съесть? Объясните мне,

– призналась ведущая.



Сын Иванны Онуфрийчук уснул / Скриншот из инстаграм-сторис

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