На днях, знаменитость выписали из роддома. Ведущая опубликовала редкие кадры, на которых ее встречают семья и друзья.
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С момента появления на свет малыша, Иванна стала чаще радовать фанатов семейным контентом. Онуфрийчук в своих соцсетях показала, как держит маленькую ручку сына Адама, который одет в голубую кофточку.
"Мои волшебные утренники", – нежно написала звездная мамочка.
Иванна Онуфрийчук показала сына / Скриншот из инстаграм-сторис
Впрочем, на этом ведущая решила не останавливаться, а раскрыть немного деталей из жизни малыша. Она растрогала поклонников чувственным моментом – сном своего ребенка. На другой фотографии Адам сладко спит, что растрогало Иванну. Интересно, что Онуфрийчук таким образом впервые показала лицо новорожденного сына. Более того, можно заметить, что за две недели у малыша уже выросли волосы на голове.
В то же время знаменитость выразила безумную любовь к своему ребенку.
Ну почему мне так хочется его зацеловать, залюбить, ну чуть не съесть? Объясните мне,
– призналась ведущая.
Сын Иванны Онуфрийчук уснул / Скриншот из инстаграм-сторис
Иванна Онуфрийчук впервые стала мамой: что известно
- Звезда со своим мужем Алмазом серьезно подошла к планированию беременности. Пара заблаговременно отказалась от вредных привычек, а взамен уделила внимание здоровью.
- Весной этого года Иванна сообщила счастливую весть – она скоро станет мамой.
- 29 мая ведущая в Швейцарии родила сына. Ребенка назвали Адамом.
- По словам Онуфрийчук, малыш будет принимать языки, традиции и религии обоих родителей.
- Недавно звезда рассказала о процессе родов. Как призналась женщина, схватки не прошли без боли. Более того, был момент, когда она думала, что потеряет сознание.