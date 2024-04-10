Телеведуча Іванна Онуфрійчук разом з чоловіком проживає у Швейцарії. Зараз їхня сім'я очікує на поповнення.
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Іванна Онуфрійчук вагітна первістком
Іванна Онуфрійчук зізналась, що довго не наважувалась вагітніти. Все тому, що вона чекала на зустріч з особливим чоловіком. Також для зірки був важливий офіційний шлюб.
Ми з чоловіком неймовірно щасливі, адже це була наша мрія — стати батьками. І вже зараз, хоч дитинка ще не народилася, я відчуваю тісний зв'язок з нею. Я часто уявляю себе мамою, уявляю нашу дитину: як вона зʼявиться, якою буде, на кого буде схожа, як ми будемо з нею спілкуватись. І це ще більш посилює наш зв'язок,
– зізналась ведуча.
Іванна Онуфрійчук з чоловіком / Фото Viva
Іванна Онуфрійчук відповідально поставилась і до планування вагітності. Вона перевірила своє здоров'я та здоров'я чоловіка, пара відмовилась від шкідливих звичок і вживала вітаміни. Але страхи та переживання усе ж з'являлися. Та Іванна багато читала, прислухалась до себе і налаштовувала на позитив.
Іванна Онуфрійчук / Фото Viva
"Дитина буде міжкультурна"
Чоловік Іванни Онуфрійчук родом з Казахстану. Але для жінки важливо, щоб дитина мала відчуття українського коріння. Це відчуття загострилось з початком повномасштабної війни. Попри те, що сім'я житиме у Швейцарії, ведуча організовуватиме "маленьку Україну" навколо: це благодійні заходи, свята, український хор та діаспора.
"Звісно, у нас інтернаціональна сім'я — у мене чоловік з Казахстану, я з України, і я розумію, що дитина буде міжнаціональна і міжкультурна. Я поважаю свого чоловіка і його походження, тому, думаю, що дитина буде пізнавати мови, традиції, спосіб життя і релігії обох батьків, любити й поважати обидві культури. Але особисто для мене важливо прищепити їй цінність саме українського коріння, щоб вона знала мову, історію, культуру — все те, що знаю я. І щоб могла нести це у світ після мене", – підкреслила Іванна.
Іванна Онуфрійчук з чоловіком / Фото Viva
Що відомо про шлюб Іванни Онуфрійчук
- Телеведуча та бізнесмен познайомилися 6 років тому на відпочинку в Іспанії. Спершу вони спілкувались телефоном та інколи зустрічалися в Україні. Їхні віртуальні побачення та спільні відпустки завершилися освідченням Алмаза.
- В української ведучої та казахського мільйонера було кілька весіль. Перше вони зіграли на Мальдівах за участі найближчих. 11 листопада 2021 року ведуча офіційно розписалась з коханим в Києві. Услід за розписом Іванна та Алмаз влаштували пишне святкування.
- Швейцарія завжди була другим домом для подружжя, але все змінилося з початку великої війни. Іванна їздить до України, але про повноцінне повернення лише мріє. Там вона займається благодійним фондом. Телеведуча вважає, що більше користі приносить саме у Швейцарії.