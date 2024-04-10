Телеведуча Іванна Онуфрійчук разом з чоловіком проживає у Швейцарії. Зараз їхня сім'я очікує на поповнення.

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Іванна Онуфрійчук вагітна первістком

Іванна Онуфрійчук зізналась, що довго не наважувалась вагітніти. Все тому, що вона чекала на зустріч з особливим чоловіком. Також для зірки був важливий офіційний шлюб.

Ми з чоловіком неймовірно щасливі, адже це була наша мрія — стати батьками. І вже зараз, хоч дитинка ще не народилася, я відчуваю тісний зв'язок з нею. Я часто уявляю себе мамою, уявляю нашу дитину: як вона зʼявиться, якою буде, на кого буде схожа, як ми будемо з нею спілкуватись. І це ще більш посилює наш зв'язок,

– зізналась ведуча.



Іванна Онуфрійчук з чоловіком / Фото Viva

Іванна Онуфрійчук відповідально поставилась і до планування вагітності. Вона перевірила своє здоров'я та здоров'я чоловіка, пара відмовилась від шкідливих звичок і вживала вітаміни. Але страхи та переживання усе ж з'являлися. Та Іванна багато читала, прислухалась до себе і налаштовувала на позитив.



Іванна Онуфрійчук / Фото Viva

"Дитина буде міжкультурна"

Чоловік Іванни Онуфрійчук родом з Казахстану. Але для жінки важливо, щоб дитина мала відчуття українського коріння. Це відчуття загострилось з початком повномасштабної війни. Попри те, що сім'я житиме у Швейцарії, ведуча організовуватиме "маленьку Україну" навколо: це благодійні заходи, свята, український хор та діаспора.

"Звісно, у нас інтернаціональна сім'я — у мене чоловік з Казахстану, я з України, і я розумію, що дитина буде міжнаціональна і міжкультурна. Я поважаю свого чоловіка і його походження, тому, думаю, що дитина буде пізнавати мови, традиції, спосіб життя і релігії обох батьків, любити й поважати обидві культури. Але особисто для мене важливо прищепити їй цінність саме українського коріння, щоб вона знала мову, історію, культуру — все те, що знаю я. І щоб могла нести це у світ після мене", – підкреслила Іванна.



Іванна Онуфрійчук з чоловіком / Фото Viva

Що відомо про шлюб Іванни Онуфрійчук