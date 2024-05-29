Пара повідомила стать дитини зовсім нещодавно. Це сталося 14 травня на гендер-паті, яке влаштували зірки.
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Іванна опублікувала серію світлин. На деяких з них можна побачити новононароджену дитину та її маленькі ручки. Водночас на іншому кадрі постала сама Онуфрійчук. Телеведуча лежить у пологовому будинку та тримає в руках свого сина. Жінка виглядає щасливою на всіх фото.
До того ж на останньому кадрі Іванна постала ще вагітною. Зірка одягнула легку ніжну сукню блакитного кольору та тримає свій живіт.
Наша радість, наше щастя, наш Всесвіт! Ми чекали на тебе все життя,
– написала ведуча.
Що відомо про материнство Онуфрійчук
- Жінка відповідально поставилася до вагітності. Для неї був важливий офіційний шлюб, відмова від шкідливих звичок та турбота про своє здоров'я.
- 10 квітня Іванна Онуфрійчук вперше зізналась прихильникам про те, що стане мамою вперше.
- Чоловік ведучої родом з Казахстану, тож у них інтернаціональна сім'я. Однак, для жінки важливо, щоб дитина знала про своє українське коріння. Вона планує навчати його української мови та передавати традиції.
- Іванна Онуфрійчук планувала народжувати у Швейцарії, де зараз і проживає. За бажанням, в одній з клінік можна народжувати у ванній. Також зірка планує партнерські пологи – щоб на зустрічі з первістком був і її чоловік.