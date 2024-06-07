У подружжя Іванни та Алмаза народився син. Малюка назвали Адамом.

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Іванна поділилася історією, як вона народжувала. За словами телеведучої, на момент приїзду до полового будинку у неї вже розпочалося розкриття. Перейми були дуже болючими й жінці здавалося, що вона втратить свідомість.

Лікарі почали вмовляти мене зробити епідуральну анестезію, інакше далі було б уже пізно. Коли мені сказали, що це укол у спину і я маю мінімум п'ять хвилин не рухатися, у моїй голові це не вкладалося, бо я весь час танцювала й рухалася, аби якось полегшити біль,

– зізналася Онуфрійчук.

Зірка підкреслила, що спочатку вирішила не робити епідуральну анестезію. Однак, в останній момент фахівці переконали жінку, бо в найгіршому разі у неї не лишилися б сили на потуги.

Також Іванна додала, що поява сина на світ допомогла їй забути на деякий час про біль. Ведуча опинилася ніби в іншому світі, де була тільки вона, дитина та її чоловік.

Як тільки дитя опиняється на руках, усі спогади про біль і випробування ніби стираються і залишається лише безумовна любов до малюка,

– розповіла знаменитість.

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