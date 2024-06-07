У подружжя Іванни та Алмаза народився син. Малюка назвали Адамом.
Цікаво Джамала зворушила мережу фото новонародженого сина: рідкісні кадри Аліма
Іванна поділилася історією, як вона народжувала. За словами телеведучої, на момент приїзду до полового будинку у неї вже розпочалося розкриття. Перейми були дуже болючими й жінці здавалося, що вона втратить свідомість.
Лікарі почали вмовляти мене зробити епідуральну анестезію, інакше далі було б уже пізно. Коли мені сказали, що це укол у спину і я маю мінімум п'ять хвилин не рухатися, у моїй голові це не вкладалося, бо я весь час танцювала й рухалася, аби якось полегшити біль,
– зізналася Онуфрійчук.
Зірка підкреслила, що спочатку вирішила не робити епідуральну анестезію. Однак, в останній момент фахівці переконали жінку, бо в найгіршому разі у неї не лишилися б сили на потуги.
Також Іванна додала, що поява сина на світ допомогла їй забути на деякий час про біль. Ведуча опинилася ніби в іншому світі, де була тільки вона, дитина та її чоловік.
Як тільки дитя опиняється на руках, усі спогади про біль і випробування ніби стираються і залишається лише безумовна любов до малюка,
– розповіла знаменитість.
Іванна Онуфрійчук стала мамою: що відомо
- Іванна з чоловіком детально підійшла до планування дитини. Подружжя відмовилося від шкідливих звичок та приділило особливу увагу здоров'ю.
- У квітні цього року Онуфрійчук зізналася, що стане мамою.
- Син Іванни та Алмаза зростатиме в міжкультурному середовищі, приймаючи мови, традиції та релігії обох батьків.
- Зірка народила у Швейцарії. Пара обрала для дитини ім'я, яке має давньоєврейські коріння. Сина назвали Адамом.