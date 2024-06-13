А в новому відео показав "рутину" захисника. Там зібрав кадри, які робив протягом усієї служби – з перших днів повномасштабної війни.
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У відео видно роботу та військові тренування Дікусара, фото з побратимами, а також останню розмову з другом, яка відбулася перед його загибеллю.
Знаю, що давно давав про себе знати. Вибачте, якщо змусив нервуватися! Змонтував "на колінках" невеликий фрагмент свого життя. Таким був початок. І на фото лише маленька частина моїх друзів і побратимів. Всі вони суперлюди для мене. Шануйтесь, любі українці й шануйте наших героїв! Тримаємо стрій! Слава Україні!
– написав Дмитро під відео.
Також Дікусар додав, що всі локації, які зображені у відео, застарілі, військова таємниця не порушена.
Дмитро Дікусар з перших днів повномасштабної війни на фронті
- Хореограф став на захист України одразу після 24 лютого 2022 року. Найважче для нього – бачити, як гинуть побратими, усвідомлення, що нічого не можеш з цим зробити.
- Дікусар проти того, щоб утискати російськомовних в Україні, однак сам перейшов на українську мову.
- Раніше Дмитро розповідав, що планує бути на фронті до перемоги. А після – залишатися в Україні та відбудовувати її.
- Захисник рідко з'являється у публічному просторі, тож кожна його поява завжди привертає увагу публіки.