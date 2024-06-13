Днями, знаменитість виписали з пологового будинку. Ведуча опублікувала рідкісні кадри, на яких її зустрічають родина і друзі.
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З моменту появи на світ малюка, Іванна стала частіше тішити фанатів сімейним контентом. Онуфрійчук у своїх соцмережах показала, як тримає маленьку ручку сина Адама, який вбраний у блакитну кофтинку.
"Мої чарівні ранки", – ніжно написала зіркова матуся.
Іванна Онуфрійчук показала сина / Скриншот з інстаграм-сторіс
Втім, на цьому ведуча вирішила не зупинятися, а розкрити трохи деталей з життя малюка. Вона зворушила прихильників чуттєвим моментом – сном своєї дитини. На іншій світлині Адам солодко спить, що розчулило Іванну. Цікаво, що Онуфрійчук таким чином вперше показала обличчя новонародженого сина. Ба більше, можна помітити, що за два тижні у малюка вже виросло волосся на голові.
Водночас знаменитість висловила шалену любов до своєї дитини.
Ну чому мені так хочеться його зацілувати, залюбити, ну ледь не з'їсти? Поясніть мені,
– зізналася ведуча.
Син Іванни Онуфрійчук заснув / Скриншот з інстаграм-сторіс
Іванна Онуфрійчук вперше стала мамою: що відомо
- Зірка зі своїм чоловіком Алмазом серйозно підійшла до планування вагітності. Пара завчасно відмовилася від шкідливих звичок, а натомість приділила увагу здоров’ю.
- Навесні цього року Іванна повідомила щасливу звістку – вона скоро стане мамою.
- 29 травня ведуча у Швейцарії народила сина. Дитину назвали Адамом.
- За словами Онуфрійчук, малюк прийматиме мови, традиції та релігії обох батьків.
- Нещодавно зірка розповіла про процес пологів. Як зізналася жінка, перейми не пройшли без болю. Ба більше, був момент, коли вона думала, що знепритомніє.