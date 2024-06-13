Днями, знаменитість виписали з пологового будинку. Ведуча опублікувала рідкісні кадри, на яких її зустрічають родина і друзі.

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З моменту появи на світ малюка, Іванна стала частіше тішити фанатів сімейним контентом. Онуфрійчук у своїх соцмережах показала, як тримає маленьку ручку сина Адама, який вбраний у блакитну кофтинку.

"Мої чарівні ранки", – ніжно написала зіркова матуся.



Іванна Онуфрійчук показала сина / Скриншот з інстаграм-сторіс

Втім, на цьому ведуча вирішила не зупинятися, а розкрити трохи деталей з життя малюка. Вона зворушила прихильників чуттєвим моментом – сном своєї дитини. На іншій світлині Адам солодко спить, що розчулило Іванну. Цікаво, що Онуфрійчук таким чином вперше показала обличчя новонародженого сина. Ба більше, можна помітити, що за два тижні у малюка вже виросло волосся на голові.

Водночас знаменитість висловила шалену любов до своєї дитини.

Ну чому мені так хочеться його зацілувати, залюбити, ну ледь не з'їсти? Поясніть мені,

– зізналася ведуча.



Син Іванни Онуфрійчук заснув / Скриншот з інстаграм-сторіс

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