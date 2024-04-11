До речі, Дорн 31 грудня минулого року провів новорічний концерт для росіян на Балі. Втім, їм не сподобався виступ, оскільки артист співав під фонограму.

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8 червня у польській столиці виступатимуть одразу декілька зірок. На афіші зазначено 4 імені – Іван Дорн, Луна, Монеточка і Noize MC. Остання двійка це "хороші" росіяни, які засудили війну та допомагають Україні. Вони виступали на благодійних концертах, гроші з яких конвертувалися в гуманітарну допомогу Україні. До того ж артисти у своїх піснях надавали розголосу військовим подіям та висвітлювали власні громадянські позиції.



Іван Дорн виступить з хорошими росіянами / Скриншот з інстаграм-сторіс співака

Важливо зазначити, що концерти, де разом на одній сцені виступають росіяни та українці, можуть створити ілюзію "дружби народів", які просто в чомусь не погоджуються. Однак, це сильно впливає на закордонну аудиторію, яка сприйматиме все за дійсність.



Noize MC виступить разом з Дорном / Фото з інстаграму виконавця



Співачка Монеточка / Фото з інстаграму дівчини

Також до "зіркової трійки" приєднається українська співачка Луна, ексдружина продюсера Юрія Бардаша, який зрадив батьківщину. До того ж дівчина неодноразово потрапляла у скандали через виконання пісень російською мовою, зокрема і на концерті в Києві у 2023 році. Там вона виконала пісню "Пальмира", яка вважається "неофіційним гімном" ПВК "Вагнер".



Виконавиця Луна виступатиме 8 червня з Дорном / Фото з інстаграму співачки

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