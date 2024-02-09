Дорн розповів про фестиваль "Юність" у Казахстані у 2022 році. Організатори попросили співака виступити там, утім, мали певні умови.

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За словами Івана, організатори фестивалю боялися, що він говоритиме "патріотичні речі як українець". Вони прагнули зробити цей захід, так би мовити "аполітичним". До того ж артист сказав, що не застав "жах" в Україні особисто, тобто великий наступ Росії проти України.

Вони сказали: "Будь ласка, якщо можна зробити максимально неполітичним цей фестиваль, ми будемо дуже вдячні". Всі знають, хто я, що я, і після 24 лютого ми ще раз розставили крапки над "і". Я дуже щасливий, що мені пощастило не застати той жах особисто, бо хр*н знає, як би я зараз поводився, і що б у мені змінилося,

– сказав він.

У своєму інтерв'ю виконавець взагалі не згадував злочини країни агресорки, які вона здійснює на території України. Він мовчав про щоденні обстріли мирних міст і вбивство мирних мешканців. Дорн сказав, що розуміє позицію українців, утім розрізняє "більш і менш хороших" людей, очевидно маючи на увазі "хороших росіян".

У більшості моїх співгромадян страх і всі ці емоції спричинили серйозні наслідки. Вони не можуть судити з погляду розуміння і, можливо, вбачати більш і менш хороших людей. У них радикальна позиція, і я їх розумію. Водночас мені дуже пощастило, що я не застав це все,

– висловився артист.

Також співак зазначив, що сучасний світ може врятувати "прощення, розуміння і щирість". Однак, він не пояснив, що має на увазі.

Інтерв'ю Івана Дорна: дивіться відео онлайн

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