Дорн розповів про фестиваль "Юність" у Казахстані у 2022 році. Організатори попросили співака виступити там, утім, мали певні умови.
До речі Учасник "Х-Фактора" оскандалився російськими треками на "українській вечірці" в Болгарії
Дорн неоднозначно висловився про війну
За словами Івана, організатори фестивалю боялися, що він говоритиме "патріотичні речі як українець". Вони прагнули зробити цей захід, так би мовити "аполітичним". До того ж артист сказав, що не застав "жах" в Україні особисто, тобто великий наступ Росії проти України.
Вони сказали: "Будь ласка, якщо можна зробити максимально неполітичним цей фестиваль, ми будемо дуже вдячні". Всі знають, хто я, що я, і після 24 лютого ми ще раз розставили крапки над "і". Я дуже щасливий, що мені пощастило не застати той жах особисто, бо хр*н знає, як би я зараз поводився, і що б у мені змінилося,
– сказав він.
У своєму інтерв'ю виконавець взагалі не згадував злочини країни агресорки, які вона здійснює на території України. Він мовчав про щоденні обстріли мирних міст і вбивство мирних мешканців. Дорн сказав, що розуміє позицію українців, утім розрізняє "більш і менш хороших" людей, очевидно маючи на увазі "хороших росіян".
У більшості моїх співгромадян страх і всі ці емоції спричинили серйозні наслідки. Вони не можуть судити з погляду розуміння і, можливо, вбачати більш і менш хороших людей. У них радикальна позиція, і я їх розумію. Водночас мені дуже пощастило, що я не застав це все,
– висловився артист.
Також співак зазначив, що сучасний світ може врятувати "прощення, розуміння і щирість". Однак, він не пояснив, що має на увазі.
Інтерв'ю Івана Дорна: дивіться відео онлайн
Як Дорн проявив себе після 24 лютого
- Після початку великої війни Росії проти України, Іван сказав, що продовжуватиме говорити російською в побуті, тому що "мова ні в чому не винна" й це "частина нашої культури". Попри те, що виконавець випустив кілька україномовних пісень, він продовжує створювати треки російською.
- 24 лютого минулого року мала вийти платівка французького гурту dOP, на якій був записаний трек Дорна й ремікс російського ді-джея Філіппа Горбачова. Після гучної критики Іван відклав випуск пісні й виправдався, що не знав про автора реміксу.
- А нещодавно Дорн анонсував російськомовний альбом, який раніше переносив через "недоречність". Також він виступив перед росіянами на вечірці на Балі. Утім, вони залишилися незадоволеними.