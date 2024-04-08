За словами артиста, після неоднозначних висловлювань та незрозумілих дій Дорна мав серйозні розмови з ним. Також Кравчук не погоджується з багатьма думками Івана.

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Чому Кравчука бісить Дорн

Попри дружбу зі співаком, EL не визнає більшість дій Дорна. Ба більше, артист не розуміє, чому його друг постійно шукає якісь виправдання, замість того, щоб зайняти чітку позицію.

Мене бісить в українському шоубізнесі Ваня Дорн. Я до нього класно ставлюся, ми друзі. Ми друзі, правда. І я кажу йому те ж саме. Як можна інколи казати те, що він каже? Він каже: "Андрій, ти розумієш, я не думав". А я відповідаю: "Треба думати, а потім казати",

– поділився Кравчук.

Інтерв'ю EL Кравчука: дивіться відео онлайн

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