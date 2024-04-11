Кстати, Дорн 31 декабря прошлого года провел новогодний концерт для россиян на Бали. Впрочем, им не понравилось выступление, поскольку артист пел под фонограмму.
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Что известно о Варшавском концерте
8 июня в польской столице будут выступать сразу несколько звезд. На афише указано 4 имени – Иван Дорн, Луна, Монеточка и Noize MC. Последняя двойка это "хорошие" россияне, которые осудили войну и помогают Украине. Они выступали на благотворительных концертах, деньги с которых конвертировались в гуманитарную помощь Украине. К тому же артисты в своих песнях придавали огласке военным событиям и освещали собственные гражданские позиции.
Иван Дорн выступит с хорошими россиянами / Скриншот из инстаграмм-сторис певца
Важно отметить, что концерты, где вместе на одной сцене выступают россияне и украинцы, могут создать иллюзию "дружбы народов", которые просто в чем-то не соглашаются. Однако, это сильно влияет на зарубежную аудиторию, которая будет воспринимать все за действительность.
Noize MC выступит вместе с Дорном / Фото из инстаграмма исполнителя
Певица Монеточка / Фото из инстаграмма девушки
Также к "звездной тройке" присоединится украинская певица Луна, экс-супруга продюсера Юрия Бардаша, который предал родину. К тому же девушка неоднократно попадала в скандалы из-за исполнения песен на русском языке, в том числе и на концерте в Киеве в 2023 году. Там она исполнила песню "Пальмира", которая считается "неофициальным гимном" ЧВК "Вагнер".
Исполнительница Луна будет выступать 8 июня с Дорном / Фото из инстаграмма певицы
Что известно о позиции Ивана Дорна относительно войны
- С началом вторжения певец заявил, что будет продолжать говорить на русском в быту, поскольку "язык ни в чем не виноват" и это "часть нашей культуры".
- 24 февраля 2023 года планировался выход пластинки французской группы dOP, на которой была записана песня Дорна и ремикс российского ди-джея Филиппа Горбачева. После громкой критики Иван отложил выпуск трека и оправдался, что не знал о происхождении автора ремикса.
- Осенью 2023 года стало известно о проведении концерта Ивана на Бали 31 декабря. В то же время россияне начали активно распространять эту информацию по сети. Интересно, что концертный зал также принадлежит российскому бизнесмену Николаю Нечунаеву. К тому же реклама выступления Дорна тоже была сделана на языке оккупанта.
- Уже в декабре 2023 года Дорн объявил о анонсе русскоязычного альбома, который ранее переносил из-за "неуместности".
- В феврале этого года он впервые заговорил о войне в Украине. Единственное, что певец сказал, так это то, что "ему повезло не застать тот "ужас" лично". Так, Дорн высказался о начале полномасштабной войны России против Украины.