Кстати, Дорн 31 декабря прошлого года провел новогодний концерт для россиян на Бали. Впрочем, им не понравилось выступление, поскольку артист пел под фонограмму.

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Что известно о Варшавском концерте

8 июня в польской столице будут выступать сразу несколько звезд. На афише указано 4 имени – Иван Дорн, Луна, Монеточка и Noize MC. Последняя двойка это "хорошие" россияне, которые осудили войну и помогают Украине. Они выступали на благотворительных концертах, деньги с которых конвертировались в гуманитарную помощь Украине. К тому же артисты в своих песнях придавали огласке военным событиям и освещали собственные гражданские позиции.



Иван Дорн выступит с хорошими россиянами / Скриншот из инстаграмм-сторис певца

Важно отметить, что концерты, где вместе на одной сцене выступают россияне и украинцы, могут создать иллюзию "дружбы народов", которые просто в чем-то не соглашаются. Однако, это сильно влияет на зарубежную аудиторию, которая будет воспринимать все за действительность.



Noize MC выступит вместе с Дорном / Фото из инстаграмма исполнителя



Певица Монеточка / Фото из инстаграмма девушки

Также к "звездной тройке" присоединится украинская певица Луна, экс-супруга продюсера Юрия Бардаша, который предал родину. К тому же девушка неоднократно попадала в скандалы из-за исполнения песен на русском языке, в том числе и на концерте в Киеве в 2023 году. Там она исполнила песню "Пальмира", которая считается "неофициальным гимном" ЧВК "Вагнер".



Исполнительница Луна будет выступать 8 июня с Дорном / Фото из инстаграмма певицы

Что известно о позиции Ивана Дорна относительно войны