Про концерт Івана Дорна на Балі було відомо ще за місяці до Нового року, але суспільне обурення співака не зупинило. Тому він поїхав розважати росіян у місцевому клубі KLAPA Beach Club, пише 24 Канал.

До слова Вистачило ненадовго: Іван Дорн анонсував альбом з російськомовними піснями

Що відомо про гастролі Дорна на Балі

За тиждень до Нового року Іван Дорн анонсував свій виступ у соцмережах, а його допис поширювало немало росіян в очікуванні святкування.

Анонс виступу Івана Дорна: відео

Іван Дорн виступав вже після настання Нового року. Середня вартість квитка на подію становила – 1.545.000 індонезійських рупій, це приблизно 3500 гривні.

До слова, власником готелю KLAPA виявився росіянин Ніколай Нєчунаєв, який народився у Сибірі, а зараз живе в Індонезії. Тоді як у клуб часто запрошують росіян, які ігнорують та підтримують війну: 6 січня там має виступити Моргенштерн, 10 січня Нурлан Сабуров, який насміхався з вбивств українців, а ще репер Баста.

На 3 січня був запланований ще один виступ Івана Дорна, цього разу у Morabito Art Villas.



Тур Дорна на Балі / Колаж Show 24

Яким був виступ Дорна на Новий рік

Іван Дорн не ділиться відео зі свого виступу, але замість нього це роблять росіяни. Вони обурюються виступом музиканта й заявляють, що він співав під фонограму.

"Це було жахливо! Якщо ти прилетів на Балі й взяв гроші, будь ласкавий відпрацювати їх, а не включати нікому не відомі пісні і мовчати під фанеру. Люди витратили гроші, ти просто зіпсував новий рік усім тим, хто хотів кайфанути під тебе", – пишуть у мережі.

Росіяни не задоволені виступом Дорна: відео

З відео чутно, що артист виконував свої російськомовні хіти. Це не дивина – співак заявляв, що "мова ні в чому не винна" і не хотів відмовлятись від старих пісень.

Українці натомість не розуміють, чому Іван Дорн мовчить про війну й не висвітлює останні масовані обстріли українських міст, а замість цього розважає росіян на Балі.

"А може хоч один пост про сьогоднішні зловісні обстріли України";

"Нормально пляшеться і співається перед ********(росіянами, – 24 Канал)? Нормально під час концерту не сказати ні слова про війну? Нормально після масштабних обстрілів, купи смертей та страждань продовжувати скакати перед росіянами?";

"Що там, Ваня, розважив росіян?";

Сам Іван Дорн нічого не коментує та зберігає мовчання.