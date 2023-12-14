У своєму телеграм-каналі Іван Дорн опублікував відео, де показав роботу над піснями. Артист анонсував російськомовний альбом, який записав ще до російського вторгнення.

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Іван Дорн випустить альбом російською

Реліз альбому Dorndom планувався на травень 2022 року, але музикант вирішив перенести його через недоречність.

На цей час люди просто надто чутливі до мови,

– казав Дорн минулого року, пояснюючи відстрочку випуску платівки.

Російські війська досі обстрілюють цивільні міста, війна триває, однак Івану Дорну здається доречним випускати цей альбом зараз. На додачу він зробив репост російського видання про музику, які написали про його платівку.



Іван Дорн випустить альбом / Скриншот

Дивно, чому Іван Дорн не може обрати, наприклад, англійську мову, якщо хоче працювати на більшу аудиторію. Адже весною 2017 музикант презентував альбом OTD.

Цікаво, що в липні 2022 про платівку Dorndom написали в New York Times під заголовком: A Pop Star Tried to Reconcile Russia and Ukraine. War Ruined That ("Попзірка намагалася примирити Росію та Україну. Війна зруйнувала це"). Знову ж таки, війна триває, та це не зупиняє Дорна.

Позиція Івана Дорна

Після початку повномасштабного вторгнення Іван Дорн і справді відмовився переходити на українську мову в побуті, бо "мова ні в чому не винна" і це "частина нашої культури". Водночас він пообіцяв робити більше треків українською та справді випустив пісню "Нескорена", Te la passe у дуеті з Essoh. Також Дорн створив україномовний плейлист нової музики "Дорнівські жнива".

24 лютого 2023 стався скандал через платівку французького гурту dOP, в якій трек Івана Дорна і ремікс російського ді-джея Філіппа Горбачова. Тоді Дорн переніс випуск сингла і пояснив, що не знав про автора цього треку.

Окрім того, Іван Дорн, ймовірно, виступатиме для росіян на новорічній вечірці в Балі. Цей захід не є ексклюзивним тільки для українців, тому росіяни, скоріш за все, відвідають цей концерт. Вони вже рекламують виступ Дорна в соцмережах.