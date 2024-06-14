Це прецедент, – Ірина Горова висловилася про інкогніто-образ Klavdia Petrivna

Ірина Горова розповіла, що співпрацює з лейблом інкогніто-співачки Klavdia Petrivna. Продюсерка прокоментувала таємничий образ артистки та його успіх. Також Ірина зізналася, чи бачила обличчя виконавиці.

До того ж Ірина нещодавно поділилася, що Klavdia Petrivna та Надя Дорофєєва приносять їй найбільший дохід у плані дистрибуції. Водночас Горова захоплена кількістю прослуховувань пісень загадкової співачки.

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За словами продюсерки, Klavdia Petrivna викликає інтерес публіки, оскільки раніше в українському шоубізнесі схожих артистів не було. Ба більше, пісні інкогніто-зірки набирають шалену кількість прослуховувань, хоч більшість з треків вийшла тільки пів року тому. Виявляється, Горова ще сама не знає, хто ховається за образом артистки.

Це кейс, такого взагалі не було на ринку. Усі зрозуміли, що це якийсь прямо діамант. Це прецедент, бо в неї настільки швидке зростання по стрімах. Це класна робота лейблу, її та дистрибуції,

– підкреслила Ірина.

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