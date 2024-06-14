До того ж Ірина нещодавно поділилася, що Klavdia Petrivna та Надя Дорофєєва приносять їй найбільший дохід у плані дистрибуції. Водночас Горова захоплена кількістю прослуховувань пісень загадкової співачки.
Цікаво Із натяком на рідний край: таємнича Klavdia Petrivna заінтригувала новим образом
За словами продюсерки, Klavdia Petrivna викликає інтерес публіки, оскільки раніше в українському шоубізнесі схожих артистів не було. Ба більше, пісні інкогніто-зірки набирають шалену кількість прослуховувань, хоч більшість з треків вийшла тільки пів року тому. Виявляється, Горова ще сама не знає, хто ховається за образом артистки.
Це кейс, такого взагалі не було на ринку. Усі зрозуміли, що це якийсь прямо діамант. Це прецедент, бо в неї настільки швидке зростання по стрімах. Це класна робота лейблу, її та дистрибуції,
– підкреслила Ірина.
Ірина Горова про загадковий образ Klavdia Petrivna: слухайте подкаст онлайн
Коли Klavdia Petrivna вийде на сцену
- 30 серпня у Палаці Спорту, в Києві, відбудеться перший сольний концерт артистки. Перші 1000 квитки розкупили за 22 хвилини. Ба більше, усі місця на виступ співачки були продані за дев'ять днів.
- Шалений ажіотаж спричинив перегляд рішення команди виконавиці щодо потреби у другому концерті. Так, 31 серпня Klavdia Petrivna виступить ще раз. Локація залишається незмінною – Палац Спорту.
- Під час обох виступів Klavdia Petrivna збиратимуться кошти на потреби українських захисників і захисниць.
- Також артистка встигла з’явитися на шоу Жені Яновича, щоправда, не фізично. Співачка долучилася до запису джингла для українського розважального шоу. Тепер її голос звучатиме на початку кожного випуску "20:23"