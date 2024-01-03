Напередодні розгорівся скандал через номер із переселенкою, в якому взяла участь Гатун. У сценці йшлося про те, як російськомовна переселенка спробувала говорити українською мовою, але неправильно вживала слова. Особливо люди обурювалися фразою "с*ськ*довська", коли українка пояснювала, що вона зі Скадовська.
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Гатун вибачилась за номер про переселенку
У своєму інстаграмі акторка оприлюднила відео, в якому просить вибачення у тих людей, кого зачепив жарт про говір переселенки зі Скадовська. Вона зазначила, що цією сценкою хотіли змотивувати людей говорити українською мовою.
Суть номера була в тому, що українці зобов’язані говорити рідною мовою. Перед тими, кого це образило, я прошу щирі вибачення,
– сказала вона.
Водночас Ірина вважає, що частина негативних коментарів є проплаченими. Вона різко відповідала хейтерам.
Але тим проплаченим тварям, які спеціально підіймають хейт, я хочу сказати, що ви та ваш Путін – х*йло,
– підкреслила акторка.
Гатун просить вибачення / Скриншот з історії акторки
Що цьому передувало
- У мережі розкритикували номер студії про переселенку зі Скадовська. Зокрема, своє обурення висловив мер Скадовська Олександр Яковлєв. На його думку, недоречно жартувати про місто, яке другий рік перебуває під окупацією росіян. До того ж він зазначив, що велика кількість місцевих жителів добре розуміють українську та говорять нею.
- Просив вибачення перед публікою й актор, який також брав участь у сценці, Юрій Великий. Він сказав, що гумористи прагнули надихнути людей спілкуватися українською та не хотіли когось образити. Пізніше "1+1" також опублікував вибачення й повідомив, що уривок з номером про переселенку видалять з ютубу студії.
- До речі, через неоднозначний номер кварталівців головна редакторка херсонського видання "Кавун.City" Євгенія Вірлич подала скаргу на "1+1" до Комісії з журналістської етики. На її думку, такі жарти лише дискримінують мешканців Півдня та Сходу України за мовною ознакою.
- Згодом виявилося, що Ірина Гатун, яка грала головну роль у сценці, відвідувала окупований Крим мінімум тричі: у 2015, 2018 та 2019 роках. Зокрема, акторка їздила в окуповану Ялту та Феодосію. Вона позувала на пляжах і фотографувала пам'ятки архітектури.
- Також на сторінці Гатун у фейсбуці можна побачити її світлину у радянській військовий формі. Вона опублікувала його 9 травня 2015 року. І це відбувалося у другий рік війни, яку Росія розв'язала на Донбасі.