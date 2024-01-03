Напередодні розгорівся скандал через номер із переселенкою, в якому взяла участь Гатун. У сценці йшлося про те, як російськомовна переселенка спробувала говорити українською мовою, але неправильно вживала слова. Особливо люди обурювалися фразою "с*ськ*довська", коли українка пояснювала, що вона зі Скадовська.

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Гатун вибачилась за номер про переселенку

У своєму інстаграмі акторка оприлюднила відео, в якому просить вибачення у тих людей, кого зачепив жарт про говір переселенки зі Скадовська. Вона зазначила, що цією сценкою хотіли змотивувати людей говорити українською мовою.

Суть номера була в тому, що українці зобов’язані говорити рідною мовою. Перед тими, кого це образило, я прошу щирі вибачення,

– сказала вона.

Водночас Ірина вважає, що частина негативних коментарів є проплаченими. Вона різко відповідала хейтерам.

Але тим проплаченим тварям, які спеціально підіймають хейт, я хочу сказати, що ви та ваш Путін – х*йло,

– підкреслила акторка.



Гатун просить вибачення / Скриншот з історії акторки

Що цьому передувало