Він привітав новоспечену бабусю та її сім'ю з прекрасною новиною. А ще зовсім нещодавно донька акторки ділилася спільними зворушливими світлинами, які зробила на згадку про цей особливий час.

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Інна Білоконь вперше стала бабусею

Наразі сама Інна та її донька жодних подробиць не розкривають. Лише відомо, що Яна народила дівчинку.

Наша "мама" стала бабусею! Вся команда VERKA SERDUCHKA & BAND вітає Інну Білокінь та її родину з народженням онучки!

– написав під святковим дописом Данилко.

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