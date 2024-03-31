До того ж його дружина, блогерка Сімбочка, одразу після народження дитини виклала фото з лікарні. Молоді батьки поділилися враженнями з шанувальниками.
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Parfeniuk вперше став батьком
Співак поширив у сторіс лаконічне повідомлення з текстом "Я тепер батя". Пізніше він поширив свою нову пісню "Дякую", яка розкриває ім’я його новонародженої донечки – Софії.
Parfeniuk став батьком / Скриншот з інстаграм-сторіс виконавця
Водночас кохана виконавця, блогерка Сімбочка, також поділилася радістю з шанувальниками. Дівчина виклала чуттєве фото, де вона стоїть з чималим животиком.
"Я народила", – написала блогерка.
Блогерка Сімбочка народила доньку / Скриншот з інстаграм-сторіс дівчини
Ба більше, молода мама опублікувала відео з лікарняної палати, де лежить разом з коханим та їхньою крихітною донькою.
Сімбочка і Parfeniuk стали батьками / Скриншот з інстаграм-сторіс дівчини
Що відомо про пару Parfeniuk та Сімбочки
- У липні 2023 року співак зробив пропозицію блогерці.
- За словами виконавця, він прийняв рішення одружитися, бо хоче сімейного життя та, щоб вдома його зустрічала усміхнена дружина.
- Подружжя планує в теплу пору року влаштувати пишне весілля.