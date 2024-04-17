Он поздравил новоиспеченную бабушку и ее семью с прекрасной новостью. А еще совсем недавно дочь актрисы делилась совместными трогательными фотографиями, которые сделала в память об этом особом времени.
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Инна Белоконь впервые стала бабушкой
Сейчас сама Инна и ее дочь никаких подробностей не раскрывают. Только известно, что Яна родила девочку.
Наша "мама" стала бабушкой! Вся команда VERKA SERDUCHKA & BAND поздравляет Инну Белоконь и ее семью с рождением внучки!
– написал под праздничным сообщением Данилко.
Звезды, которые недавно стали родителями
25 февраля Виталий Козловский стал отцом сына. Его жена Юлия родила первенца, которого назвали Оскаром.
В конце марта радостной новостью поделился молодой исполнитель Parfeniuk. Его жена родила дочь.
В марте стало известно, что актер Роберт Паттинсон и его избранница Сьюки Уотерхауз впервые стали родителями. Звезда "Сумерек" теперь воспитывает дочь.