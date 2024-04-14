Про це вона розповіла під час виступу на музичному фестивалі Coachella. Захід пройшов у Каліфорнії.

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Хто народився в Роберта Паттінсона

З'ясувалося, що зірка "Сутінок" став батьком дівчинки.

Відбулися досить значні події. Я люблю дивовижних жінок і мені дуже пощастило мати власну маленьку дивовижну дівчину, та зустріти кохання всього мого життя. Я неймовірно щаслива, що тепер у мене є моя власна чарівна леді,

– сказала дружина актора.

Що відомо про стосунки Паттінсона та Вотергагуз