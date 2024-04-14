Про це вона розповіла під час виступу на музичному фестивалі Coachella. Захід пройшов у Каліфорнії.
Важливо Був багатодітним батьком та символом креативу: помер відомий модельєр Роберто Каваллі
Хто народився в Роберта Паттінсона
З'ясувалося, що зірка "Сутінок" став батьком дівчинки.
Відбулися досить значні події. Я люблю дивовижних жінок і мені дуже пощастило мати власну маленьку дивовижну дівчину, та зустріти кохання всього мого життя. Я неймовірно щаслива, що тепер у мене є моя власна чарівна леді,
– сказала дружина актора.
Що відомо про стосунки Паттінсона та Вотергагуз
- Пара намагається тримати особисте життя в таємниці, проте деяка інформація все ж відома. Так, Роберт і Сьюкі почали зустрічатися у 2018 році. Тоді їх разом часто помічали папараці.
- Зрештою, наступного року Паттінсон підтвердив їхні стосунки. Водночас також він тоді висловив дискомфорт від пильної уваги преси.
- Пізніше знаменитості вирішили з'їхатися.
- Хоча актори наразі не одружені, з грудня ходять чутки про можливі заручини. Раніше на безіменному пальці лівої руки Вотергауз помітили каблучку.