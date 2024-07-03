Христина Соловій розсекретила ім'я загадкової Klavdia Petrivna
3 липня 2024, 15:42Читать новость на русском
Джерело:"Наше радіо"
Klavdia Petrivna – одна із найзагадковіших українських виконавиць на сьогодні. Досі ніхто не знає про те, хто ж ховається під капелюхом, проте Христина Соловій поділилася інсайдерською інформацією.
Вона заявила, що знає хто така Klavdia Petrivna. За словами Соловій, це співачка родом зі Львова.
Вас також може зацікавити Гострі моменти були потрібні, – Соловій висловилась про Єфросиніну після гучного інтерв'ю
Христина Соловій поділилася, що під капелюхом Klavdia Petrivna ховається Соломія Опришко.
Я знаю, що це Соломія зі Львова. Соломія Опришко,
– сказала виконавиця.
Вона також зауважила, що їй цікаво, чим закінчиться історія з інкогніто-виконавицею і додала, що Klavdia Petrivna наразі є однією з її улюблених українських артистів.
Хто така Klavdia Petrivna
- Це українська співачка, яка зберігає анонімність, і набула популярності у липні 2023 року завдяки тіктоку.
- Її пісні, серед яких хіти "Знайди мене", "Я щаслива" та "Хто ти", збирають мільйони прослуховувань на стримінгових платформах.
- Перший живий виступ виконавиці відбувся на концертах Артема Пивоварова у квітні, а тепер фанати з нетерпінням чекають на перший сольний концерт Klavdia Petrivna, який пройде 30 серпня у київському Палаці спорту.