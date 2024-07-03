Она заявила, что знает кто такая Klavdia Petrivna. По словам Соловий, это певица родом из Львова.
Вас также может заинтересовать Острые моменты были нужны, – Соловий высказалась о Ефросининой после громкого интервью
Кристина Соловий поделилась, что под шляпой Klavdia Petrivna скрывается Соломия Опрышко.
Я знаю, что это Соломия из Львова. Соломия Опрышко,
– сказала исполнительница.
Она также отметила, что ей интересно, чем закончится история с инкогнито-исполнительницей и добавила, что Klavdia Petrivna сейчас является одной из ее любимых украинских артистов.
Кто такая Klavdia Petrivna
- Это украинская певица, которая сохраняет анонимность, и приобрела популярность в июле 2023 года благодаря тиктоку.
- Ее песни, среди которых хиты "Найди меня", "Я счастлива" и "Кто ты", собирают миллионы прослушиваний на стриминговых платформах.
- Первое живое выступление певицы состоялось на концертах Артема Пивоварова в апреле, а теперь фанаты с нетерпением ждут первый сольный концерт Klavdia Petrivna, который пройдет 30 августа в киевском Дворце спорта.