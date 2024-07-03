Она заявила, что знает кто такая Klavdia Petrivna. По словам Соловий, это певица родом из Львова.

Вас также может заинтересовать Острые моменты были нужны, – Соловий высказалась о Ефросининой после громкого интервью

Кристина Соловий поделилась, что под шляпой Klavdia Petrivna скрывается Соломия Опрышко.

Я знаю, что это Соломия из Львова. Соломия Опрышко,

– сказала исполнительница.

Она также отметила, что ей интересно, чем закончится история с инкогнито-исполнительницей и добавила, что Klavdia Petrivna сейчас является одной из ее любимых украинских артистов.

Кто такая Klavdia Petrivna