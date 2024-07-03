Вона заявила, що знає хто така Klavdia Petrivna. За словами Соловій, це співачка родом зі Львова.
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Христина Соловій поділилася, що під капелюхом Klavdia Petrivna ховається Соломія Опришко.
Я знаю, що це Соломія зі Львова. Соломія Опришко,
– сказала виконавиця.
Вона також зауважила, що їй цікаво, чим закінчиться історія з інкогніто-виконавицею і додала, що Klavdia Petrivna наразі є однією з її улюблених українських артистів.
Хто така Klavdia Petrivna
- Це українська співачка, яка зберігає анонімність, і набула популярності у липні 2023 року завдяки тіктоку.
- Її пісні, серед яких хіти "Знайди мене", "Я щаслива" та "Хто ти", збирають мільйони прослуховувань на стримінгових платформах.
- Перший живий виступ виконавиці відбувся на концертах Артема Пивоварова у квітні, а тепер фанати з нетерпінням чекають на перший сольний концерт Klavdia Petrivna, який пройде 30 серпня у київському Палаці спорту.