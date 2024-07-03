Вона заявила, що знає хто така Klavdia Petrivna. За словами Соловій, це співачка родом зі Львова.

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Христина Соловій поділилася, що під капелюхом Klavdia Petrivna ховається Соломія Опришко.

Я знаю, що це Соломія зі Львова. Соломія Опришко,

– сказала виконавиця.

Вона також зауважила, що їй цікаво, чим закінчиться історія з інкогніто-виконавицею і додала, що Klavdia Petrivna наразі є однією з її улюблених українських артистів.

Хто така Klavdia Petrivna