Річ у тім, що днями відбулася премія "Золота Зоря Лірум", де Klavdia Petrivna стала переможницею в номінації "Дебют року". Отримувати цю нагороду вийшла відома українська артистка. Водночас вона поки не зізнається, чи справді ховалась під образом інкогніто-зірки. Тим часом 24 Канал підготував добірку 6 найпопулярніших треків артистки, які вже зібрали мільйони переглядів у ютубі.

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Добірка 6 хітів інкогніто-співачки Klavdia Petrivna

Перший мініальбому виконавиці називається "Бережи мене". Він виявився напрочуд успішним. Так, треки "Знайди мене", "Я щаслива", "Хто ти" та "Бережи мене" завірусилися як в тіктоці, так і були в ютуб-трендах.

Klavdia Petrivna – "Бережи мене": дивіться відео онлайн

Наразі найпопулярнішою піснею Klavdia Petrivna є композиція "Знайди мене", яка має вже понад 10 мільйонів переглядів.

Klavdia Petrivna – "Знайди мене": дивіться відео онлайн

Ще однією популярною композицією співачки є трек "Я щаслива". Цікаво, що Олена Зеленська на Третьому саміті перших леді й джентльменів процитувала рядки з цієї пісні.

Klavdia Petrivna – "Я щаслива": дивіться відео онлайн

Не меншої популярності здобув дуету виконавиці з молодим артистом OSTY з назвою "Хто ти". Зараз на відео до пісні понад 7, 1 мільйона переглядів.

Klavdia Petrivna, OSTY – "Хто ти": дивіться відео онлайн

Ще один тікток-хіт від артистки – пісня "Імператори". У композиції розповідається про спілкування з токсичними людьми та підкреслюється важливість обирати власний життєвий шлях всупереч зовнішнім обставинам чи впливу інших людей. У треці навіть згадуються анархісти.

Klavdia Petrivna – "Імператори": дивіться відео онлайн

Нещодавно співачка випустила свій другий альбом, який називається "Зима". Один з треків з цього ЕР "Дочка самурая" за місяць вже набрав 1,1 млн переглядів на ютубі.

Klavdia Petrivna – "Дочка самурая": дивіться відео онлайн