До того ж Єфросиніна зазначила, що свідомо не видаляла суперечку повністю. Вона хоче, щоб на її каналі звучали реальні думки людей.

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Чи буде продовження сварки Соловій з Єфросиніною

Зірки були переконані, що зараз не варто зосереджуватися на суперечках, а краще задонатити. Тому, запропонували глядачам зібрати 1 мільйон гривень на реабілітацію поранених бійців 3 штурмової бригади в Авдіївці в обмін на повну версію їхньої сварки.

Христина Соловій поділилася результатом масштабного збору. Дівчата особисто побачилися з бійцями, щоб передати їм допомогу. Зірки подякували усім, хто долучився та зміг "перетворити суспільну дискусію на корисну та важливу справу". 500 тисяч гривень було переведено на відновлення захисників.

Так, як 1 мільйон зібрати не вдалося, продовження нашої з Марією розмови додумайте самі,

– лаконічно написала артистка.

У чому суть суперечки Єфросиніної з Соловій