До того ж Єфросиніна зазначила, що свідомо не видаляла суперечку повністю. Вона хоче, щоб на її каналі звучали реальні думки людей.
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Чи буде продовження сварки Соловій з Єфросиніною
Зірки були переконані, що зараз не варто зосереджуватися на суперечках, а краще задонатити. Тому, запропонували глядачам зібрати 1 мільйон гривень на реабілітацію поранених бійців 3 штурмової бригади в Авдіївці в обмін на повну версію їхньої сварки.
Христина Соловій поділилася результатом масштабного збору. Дівчата особисто побачилися з бійцями, щоб передати їм допомогу. Зірки подякували усім, хто долучився та зміг "перетворити суспільну дискусію на корисну та важливу справу". 500 тисяч гривень було переведено на відновлення захисників.
Так, як 1 мільйон зібрати не вдалося, продовження нашої з Марією розмови додумайте самі,
– лаконічно написала артистка.
У чому суть суперечки Єфросиніної з Соловій
- Під час відвертої розмови Соловій заявила, що суспільство надто толерантно ставиться до артистів, які "розмивали кордони" між Україною та Росією. Ба більше, Христина вважає, що у них на руках кров наших людей. До таких знаменитостей Христина віднесла й Машу Єфросиніну.
- У відповідь ведуча назвала Соловій лицеміркою й аутсайдеркою шоубізу.
- На цьому моменті перервалася розмова й жінки перейшли до обговорення іншої теми. Підписники зірок почали жартувати, що готові "скинутися", якщо Маша й Христина покажуть завершення їхньої сварки. Власне, тому вони і вирішили конвертувати свою суперечку у збір.