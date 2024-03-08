Співачка й ведуча підкреслили, що кожна з них під час розмови щиро висловили власну позицію. Всупереч тому, що їхні погляди кардинально відрізняються, є те, що їх об'єднує – допомога військових.

До слова Я не буду мовчати, – Єфросиніна пояснила, чому не видалила емоційну суперечку з Соловій

Чим закінчилася сварка Єфросиніної і Соловій

Маша Єфросиніна і Христина Соловій зробили спільну заяву, у якій пообіцяли показати, чим закінчилася їхня палка суперечка за умови, якщо юзери допоможуть закрити збір для військових.

Зірки переконані: нині не час зосереджуватися на "срачах", а краще донатити. Тому запропонували глядачам зібрати 1 мільйон гривень на реабілітацію поранених бійців 3 штурмової бригади в Авдіївці в обмін на повну версію їхньої сварки.

"Думки різні. Ворог один. В українському соціумі завжди має бути місце діалогу. Ми по-різному проживали і проживаємо це життя, маємо різний досвід та погляди. Але ворог у нас — спільний — Росія. Тому вперше в історії українські срачі будуть працювати на нашу спільну перемогу.

Якщо зберемо 1 мільйон гривень на реабілітацію поранених бійців 3 штурмової бригади в Авдіївці, покажемо вам, чим закінчилась наша дискусія. Так що донатьте, і у всіх своїх суперечках та коментарях в інтернеті не забувайте, хто наш справжній ворог", – зауважили Маша й Христина у спільній заяві.

Що сталося під час інтерв'ю Маші Єфросиніною з Христиною Соловій