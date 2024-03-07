Маша Єфросиніна не заперечує: слова Христини Соловій були їй неприємні. Утім, вона була більше здивована реакцією глядачів на цей діалог. Точніше – тим, що вони не зрозуміли, навіщо ведуча залишила в ефірі їхню з Христиною гостру суперечку.

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Чому Маша Єфросиніна залишила сварку з Христиною Соловій в інтерв'ю

У своєму інстаграмі Єфросиніна записала кілька сторіс, у яких зізналася: вона очікувала на подібний суспільний резонанс. До слова, Маша також пояснила, чому залишила гарячі моменти словесної перепалки в інтерв'ю.

Інтерв'ю Маші Єфросиніної і Христини Соловій: дивитися онлайн

За словами ведучої, вона не мала права вирізати їх, навіть якщо не поділяє думку респондента. Хоча її і здивувало, чому українці й далі вшташтовують публічний трибунал щодо чиїхось помилок минулого. На думку зірки, минуле варто відпустити, а свій фокус спрямувати на майбутнє, у якому кожен із нас хоче жити і за яке нині бореться.

"Я завжди декларувала свою позицію щодо того, що в мене на каналі мають звучати реальні думки реальних людей, навіть якщо ці думки я не поділяю, не згодна, як громадянка України, як людина. Але я точно не буду мовчати якщо, на мій погляд, вони перетинають мої особисті червоні лінії або мої особисті принципи, позицію. Я завжди це показувала і відповідаю, і буду відповідати далі. Адже тільки так ми можемо вибудувати демократичне медіа в європейській країні, за яку ми боремося.

Демократичні медіа – це прозорість та наявність думки, яка мене може не влаштовувати або бути мені неприємною. Реакція на мене теж може мене ображати. Я показала так, як я можу відповідати, коли незгодна. Так було і так буде", – прокоментувала свою позицію Маша.

Що сталося під час інтерв'ю Маші Єфросиніною і Христини Соловій

В інтерв'ю Маші Єфросиніній Христина Соловій заявила, що українці занадто толерантні з тими зірками, які донедавна "розмивали кордони" із Росією. Крім того, співачка звинуватила таких артистів у тому, що на їхніх руках кров наших людей. Серед таких знаменитостей Соловій виокремила і Єфросиніну. За словами Христини, усі вони мають нести відповідальність.