Христина Соловій дорікнула всім артистам, у тому числі й самій Маші Єфросиніній, що до повномасштабного вторгнення вони загравали з росіянами. На її думку, у цих знаменитостей завжди буде кров українців на руках, на серці й на душі.

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Христина заявила, що культура не може бути поза політикою, тому українці готові дати другий шанс тим, хто свого часу помилився. Однак усі вони повинні понести відповідальність за те, що намагалися сидіти на двох стільцях і розмивали кордони.

"Усі мають відповідати за те, що вони будували культурні мости між Росією й Україною, за те, що вони намагалися сидіти на двох стільцях і розмивали кордони. Вони всі за це відповідальні. У них на руках, на серці і на душі завжди буде кров. Я так вважаю. Хочеш мені заперечити? Я готова вислухати тебе", – емоційно заявила виконавиця.

Для прикладу вона пригадала мовний скандал за участі Маші Єфросиніної, після якого ведуча перейшла на українську.

Зараз ти щебечеш зі мною українською, і це само собою зрозуміло. Ми даємо шанс своїм людям стати на сторону українства і відчути себе українцем. Ми даємо час, і це толерантно,

– додала Соловій.

У відповідь Єфросиніна заперечила Христині: мовляв, раніше артисти співали й говорили російською, аби відповідати запиту аудиторії. І додала: саме тому Соловій й опинилася серед аутсайдерів українського шоубізнесу протягом останніх 10 років, бо відмовлялася від цієї тенденції.

Для прикладу Маша навіть згадала "Океан Ельзи" і Святослава Вакарчука, які багато років виступили в Росії. Утім, Соловій пояснила це тим, що гурт гастролював ще до 2014 року.

Ти зараз спекулюєш моїми словами. Ти мені сказала, що ми всі, хто сьогодні є у перехідному періоді, маємо кров на руках. Це доволі серйозне звинувачення,

– зауважила Єфросиніна.

На відповідь Соловій, що ніхто не хоче мати кров на руках, ведуча додала: це називається формування молодої незалежної країни і якщо суспільство не буде толерантним, то ми перетворимося на нелюдів.

Після цих слів Христина почала аплодувати Маші, називаючи монолог ведучої прекрасною промовою. У відповідь Єфросиніна звинуватила молоду артистку в лицемірстві й іронії.

Мене з дитинства вчили ненавидіти русню й усе російське,

– резюмувала свою громадянську позицію Соловій.

Інтерв'ю Христини Соловій Маші Єфросиніній: дивитися онлайн

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