К тому же Ефросинина отметила, что сознательно не удаляла спор полностью. Она хочет, чтобы на ее канале звучали реальные мнения людей.

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Будет ли продолжение ссоры Соловий с Ефросининой

Звезды были убеждены, что сейчас не стоит сосредотачиваться на спорах, а лучше задонатить. Поэтому, предложили зрителям собрать 1 миллион гривен на реабилитацию раненых бойцов 3 штурмовой бригады в Авдеевке в обмен на полную версию их ссоры.

Кристина Соловий поделилась результатом масштабного сбора. Девушки лично увиделись с бойцами, чтобы передать им помощь. Звезды поблагодарили всех, кто присоединился и смог "превратить общественную дискуссию на полезное и важное дело". 500 тысяч гривен было переведено на восстановление защитников.

Так, как 1 миллион собрать не удалось, продолжение нашего с Марией разговора додумайте сами,

– лаконично написала артистка.

В чем суть спора Ефросининой с Соловий