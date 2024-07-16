Григорій Решетник поділився ексклюзивними кадрами зі зйомок нового сезону "Холостяка"
16 липня 2024, 18:21Читать новость на русском
Джерело:Григорій Решетник
Телеведучий Григорій Решетник поділився кадрами зі знімань 13 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Він вперше показав залаштунки проєкту.
Крім того, шоумен розповів деякі подробиці про перший знімальний день. Напередодні він показав фото з головним героєм проєкту Олександром Тереном.
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На нових кадрах можна побачити локацію, де відбувалися зйомки першого випуску нового сезону. Григорій Решетник також розповів, що перший знімальний день "Холостяка" тривав цілу добу – 24 години безперервної роботи.
Як проходять зйомки 13 сезону шоу "Холостяк" / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Що відомо про "Холостяк-13"
- Новий сезон реаліті відрізняється від попередніх тим, що головним героєм став український військовий Олександр Терен, який втратив обидві ноги під час війни з Росією.
- Анонс "Холостяка" викликав неабиякий ажіотаж серед потенційних учасниць. За перші 24 години після оголошення про кастинг надійшло понад 500 анкет.
- Олександр Терен чітко окреслив свої вимоги до майбутньої обраниці. Він шукає україномовну дівчину, яка розуміє проблеми людей з інвалідністю та не має стереотипного ставлення до ветеранів. Головний герой наголошує на важливості щирих намірів учасниць, а не прагнення до слави чи збільшення кількості підписників у соціальних мережах.
- Новий сезон романтичного шоу очікується вже цієї осені.