Зокрема, він зізнався, чи важлива йому зовнішність. Також Олександр розповів про те, яка дівчина не має шансів стати його обраницею.
До теми Це були жарти, – Олександр Терен розкрив як його запросили на шоу "Холостяк"
Якою має бути дівчина, щоб сподобатись Олександру Терену
Чоловік поділився, що найперше йому важливий інтелект людини, життєва позиція і вже тоді звичайно бонусом буде зовнішність. Також він звертає увагу на щирість.
Коли людина насправді прийде на проєкт не за підписниками, не за якоюсь власною славою, марнославством. А прийде для знайомства,
– підкреслив Терен.
Крім того, Олександр зізнався, хто не має шансів стати його партнеркою. Виявилося, що це російськомовна дівчина й та, котра має упереджене ставлення до військових.
Всі ветерани ПТСР-щики, "какая разница, на каком языке разговаривать"... Але якщо ти будеш розмовляти англійською, I can speak English... По-третє, дівчині потрібно переглянути усі випуски "Відвалу ніг", для того, щоб бути в контексті проблеми в Україні людей з інвалідністю,
– зізначив ветеран війни.
Що відомо про новий сезон шоу "Холостяк"
- Про повернення проєкту на телеекрани стало відомо 13 травня.
- Організатори шоу зазначають, що інтерес українок до участі в "Холостяку" виявився вкрай високим. Нові анкети від охочих взяти участь надходили кожні дві хвилини. Лише за першу добу після оголошення старту нового сезону надійшло понад 500 анкет.
- Романтичне реаліті-шоу плануються випустити в ефір вже цієї осені