Зокрема, він зізнався, чи важлива йому зовнішність. Також Олександр розповів про те, яка дівчина не має шансів стати його обраницею.

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Якою має бути дівчина, щоб сподобатись Олександру Терену

Чоловік поділився, що найперше йому важливий інтелект людини, життєва позиція і вже тоді звичайно бонусом буде зовнішність. Також він звертає увагу на щирість.

Коли людина насправді прийде на проєкт не за підписниками, не за якоюсь власною славою, марнославством. А прийде для знайомства,

– підкреслив Терен.

Крім того, Олександр зізнався, хто не має шансів стати його партнеркою. Виявилося, що це російськомовна дівчина й та, котра має упереджене ставлення до військових.

Всі ветерани ПТСР-щики, "какая разница, на каком языке разговаривать"... Але якщо ти будеш розмовляти англійською, I can speak English... По-третє, дівчині потрібно переглянути усі випуски "Відвалу ніг", для того, щоб бути в контексті проблеми в Україні людей з інвалідністю,

– зізначив ветеран війни.

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