Кроме того, шоумен рассказал некоторые подробности о первом съемочном дне. Накануне он показал первое фото с главным героем проекта Александром Тереном.
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На новых кадрах можно увидеть локацию, где проходили съемки первого выпуска нового сезона. Григори Решетник также рассказал, что первый съемочный день "Холостяка" длился целые сутки – 24 часа непрерывной работы.
Как проходят съемки 13 сезона шоу "Холостяк" / Скриншоты из инстаграм-сторис
Что известно о "Холостяке-13"
- Новый сезон реалити отличается от предыдущих тем, что главным героем стал украинский военный Александр Терен, который потерял обе ноги во время войны с Россией.
- Анонс "Холостяка" вызвал большой ажиотаж среди потенциальных участниц. За первые 24 часа после объявления о кастинге поступило более 500 анкет.
- Александр Терен четко очертил свои требования к будущей избраннице. Он ищет украиноязычную девушку, которая понимает проблемы людей с инвалидностью и не имеет стереотипного отношения к ветеранам. Главный герой подчеркивает важность искренних намерений участниц, а не стремление к славе или увеличение количества подписчиков в социальных сетях.
- Новый сезон романтического шоу ожидается уже этой осенью.