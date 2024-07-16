Кроме того, шоумен рассказал некоторые подробности о первом съемочном дне. Накануне он показал первое фото с главным героем проекта Александром Тереном.

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На новых кадрах можно увидеть локацию, где проходили съемки первого выпуска нового сезона. Григори Решетник также рассказал, что первый съемочный день "Холостяка" длился целые сутки – 24 часа непрерывной работы.

Как проходят съемки 13 сезона шоу "Холостяк" / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно о "Холостяке-13"

  • Новый сезон реалити отличается от предыдущих тем, что главным героем стал украинский военный Александр Терен, который потерял обе ноги во время войны с Россией.
  • Анонс "Холостяка" вызвал большой ажиотаж среди потенциальных участниц. За первые 24 часа после объявления о кастинге поступило более 500 анкет.
  • Александр Терен четко очертил свои требования к будущей избраннице. Он ищет украиноязычную девушку, которая понимает проблемы людей с инвалидностью и не имеет стереотипного отношения к ветеранам. Главный герой подчеркивает важность искренних намерений участниц, а не стремление к славе или увеличение количества подписчиков в социальных сетях.
  • Новый сезон романтического шоу ожидается уже этой осенью.